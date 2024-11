Hamilton pilota McLaren de Senna em homenagem em Interlagos antes do GP de São Paulo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O piloto britânico Lewis Hamilton liderou mais uma homenagem a Ayrton Senna na manhã deste domingo, no Autódromo de Interlagos, poucas horas antes da largada do GP de São Paulo. O heptacampeão mundial pilotou a McLaren com a qual o ídolo brasileiro conquistou seu segundo título na Fórmula 1, em 1990.

Originalmente, a homenagem estava prevista para ocorrer no fim da tarde de sábado. No entanto, a forte chuva que atingiu a região do autódromo paulistano impediu a realização do evento na data. Com o motor frio, Hamilton teve dificuldade para fazer o carro ligar.

Hamilton, vestindo um macacão inteiramente branco, deu cinco voltas na pista de Interlagos e, em determinados momentos, saudou o público nas arquibancadas. O tema da vitória ecoou pelo autódromo. Devido à chuva que se manteve constante durante o domingo, o britânico teve de ser mais cauteloso na condução do carro.

Na conclusão da quarta volta, recebeu na subida da reta uma bandeira do Brasil, a qual exibiu durante o restante da homenagem, em um gesto símbolo de Ayrton Senna em suas vitórias em Interlagos.

"Eu espero que Senna possa estar orgulhoso (neste momento). Esta é a maior honra da minha carreira. Eu não consigo acreditar que tive a chance de fazer isso. Fazer isso aqui na frente de todo esses fãs, que vieram aqui hoje tão cedo depois daquela forte chuva de ontem. É um dia muito especial. Sou muito grato por esta oportunidade", afirmou Hamilton.

Por fim, Hamilton parou carro na linha de chegada e recebeu agradecimentos de Viviane Senna, irmã de Ayrton, que estava com a réplica de um capacete de Senna. Depois de descer do carro, Hamilton ajoelhou diante da icônica McLaren e colocou às costas a bandeira brasileira e foi muito aplaudido pelo público.

"Eu e minha família somos muito gratos ao carinho que recebemos aqui. Amo muito o Brasil e o povo brasileiro. Essa foi a melhor pilotagem de todo o fim de semana. Obrigado a todos por este momento! Eu pilotaria hoje com esse carro se eu pudesse", disse Hamilton, que ainda agradeceu os fãs com palavras em português.