Qual jogo da Champions vai passar no SBT? Saiba horário e onde assistir Bayern de Munique x Real Madrid e Borussia Dortmund

É hora de decidir os grandes finalistas da Champions League 2023/24, que se enfrentarão em Wembley, em Londres, no dia 1° de junho.

De um lado da chave, estão os favoritos Real Madrid e Bayern de Munique, que juntos acumulam 20 títulos da competição (14 dos espanhóis e 6 dos alemães).

Do outro, PSG, que busca o título inédito, e Borussia Dortmund, que busca sair de uma fila que já dura 27 anos desde a sua única conquista, na temporada 1996-97.

Os jogos de ida acontecem nesta semana, na terça-feira (30) e na quarta-feira (1). Saiba os horários e onde assistir cada um dos dois confrontos:

Transmissão ao vivo de Bayern de Munique x Real Madrid

Alemães e espanhóis se enfrentam na terça-feira (30), às 16h, horário de Brasília, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na tv aberta e através do seu site oficial, totalmente online e grátis com imagens, e também do TNT, na tv fechada, e do serviço de streaming Max.

Transmissão ao vivo de Borussia Dortmund x PSG

O jogo de ida da segunda semifinal está marcado para a quarta-feira (1), às 16h, horário de Brasília, no Signal Iduna Park, em Dortmund, também na Alemanha.

Este duelo, por sua vez, não terá transmissão na tv aberta e será exclusivo do TNT, na tv fechada, e do serviço de streaming Max.

Jogos de volta

Marcados já para a próxima semana, os jogos da volta terão dias invertidos, se comparados aos de ida.

Desta vez, PSG e Borussia Dortmund jogarão primeiro, no Parc des Princes, em Paris, na França, na terça-feira (7), às 16h, horário de Brasília, com transmissão de SBT, TNT e Max.

Na quarta-feira (8), é a vez de Real Madrid x Bayern de Munique, também às 16h, horário de Brasília.

O jogo da volta entre os multicampeões europeus será no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

A partida ainda não teve sua grade de transmissão ao vivo confirmada, mas é possível que seja exclusiva do serviço de streaming Max, não tendo transmissão na tv, aberta ou fechada.