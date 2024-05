Jogos de hoje (terça-feira, 30 de abril de 2024): onde assistir ao vivo e horários

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O futebol é uma paixão do brasileiro. Portanto, nada mais natural do que ter diversas emissoras interessadas em exibir as principais competições do país para milhões de pessoas.

Abaixo, confira horários e onde assistir ao vivo no Brasil aos jogos de hoje (30/04/24) de futebol nos canais de televisão aberta, fechada ou streaming.

A data reserva semifinal da Champions League, terceira fase da Copa do Brasil, jogo do Al Hilal na Arábia Saudita e outras competições pelo mundo.

UEFA Champions League 2023/24

16h - Bayern de Munique x Real Madrid - SBT, TNT e Max



Copa do Brasil 2024

19h - Bahia x Criciúma - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 20h - Operário x Grêmio - Amazon Prime Video

- Amazon Prime Video 21h30 - Atlético-MG x Sport - SporTV e Premiere

Copa do Rei da Arábia Saudita

15h - Al Ittihad x Al Hilal - Canal GOAT (YouTube)

EFL Championship 2023/24

16h - Coventry City x Ipswich Town - Star+



Copa da Liga da Argentina

20h - Estudiantes x Boca Juniors - Star+

Brasileirão Sub-20 2024

15h - Santos x Fluminense - SporTV

15h - América-MG x Corinthians -Coelho TV (Youtube)

