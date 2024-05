Mirassol x Ceará ao vivo hoje (29): Onde assistir, horário e prováveis escalações pela Série B

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Mirassol enfrenta a equipe Ceará em confronto válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (29), às 19h30 (horário de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

O time do Leão chega após fazer uma estreia decepcionante na série b, a equipe do Mirassol perdeu por 3x1 para o Brusque. A equipe ocupa a 17 posição e não possui nenhum ponto até o momento.

A equipe do Vozão teve a sua estreia empatando com o time do Goiás, e se encontra atualmente na 12 colocação apenas com 1 ponto.

Dados da partida

Data: Segunda-feira, 29 de abril de 2024;

Segunda-feira, 29 de abril de 2024; Horário: 19h30 (horário de Brasília);

19h30 (horário de Brasília); Local: estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Saiba onde assistir Mirassol x Ceará ao vivo

A partida desta segunda-feira (29), entre Mirassol e Ceará terá transmissão ao vivo da:

SporTV: Canal de tv fechada;

Canal de tv fechada; Premiere: Pay- per-View

Prováveis escalações

MIRASSOL

Alex Muralha; Lucas Ramon, Gazal, Luiz Otávio e Artur; Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Negueba, Fernandinho e Dellatorre. técnico: Mozart

CEARÁ

Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Facundo Castro, Barceló e Aylon. técnico: Vagner Mancini

Arbitragem