Onde assistir Barcelona x Valencia ao vivo hoje (29): Saiba horário, escalações e onde assistir ao jogo da La Liga 2024

O Barcelona enfrenta a equipe do Valencia nesta segunda-feira (29), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys. em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.





O time do Barça vem se uma sequência ruim de jogos, foi derrotado contra o seu rival, a equipe do Real Madrid, no El Clásico do último domingo (21), e foi eliminado pela equipe do PSG na Liga dos Campeões após goleada por 4x1.

A equipe comandada por Xavi ainda visa a chance de ser campeã e luta até o fim.

Os Morcegos chegam para este jogo após serem derrotados em casa para a equipe do Real Betis no placar de 2x1 e ocupam a 8ª posição da tabela, o Valencia ainda segue vivo na briga pela classificação da Conference League.

Dados da partida

Data: Segunda-feira, 29 de abril de 2024;

Segunda-feira, 29 de abril de 2024; Horário: 16h (horário de Brasília);

16h (horário de Brasília); Local: Estádio Olímpico Lluís Companys

Saiba onde acompanhar Barcelona x Valencia ao vivo

A partida desta segunda-feira (29), entre Barcelona e Valencia terá transmissão exclusiva da plataforma de Streaming Star+

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo; Pedri, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha. Técnico: Xavi Hernández



Valencia: Mamardashvili; Correia, Mosquera, Ozkacar, Vazquez; Canos, Pepelu, Guerra, Lopez; Duro, Almeida. Técnico: Rubén Baraja