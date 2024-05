Onde assistir Operário x Grêmio ao vivo: Saiba horário, prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil 2024

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Copa do Brasil

Nesta terça feira (30), A equipe do Operário enfrenta o Grêmio, às 20h (horário de Brasília), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, em confronto válido pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Com duas vitórias nos dois primeiros jogos da Série B, o time do Fantasma vive boa fase e conta com o fator casa para tentar garantir a vitória e abrir vantagem.

O Imortal Tricolor tem a sua estreia na Copa do Brasil hoje, e chega após perder para o Bahia, em partida marcada pela saída de Renato e dos jogadores do banco antes do fim da partida. Antes desta partida, o Grêmio venceu o Estudiantes pela Conmebol Libertadores.

Gabigol está de volta ao futebol; entenda

Dados da partida

Data: Terça-feira, 30 de abril de 2024;

Terça-feira, 30 de abril de 2024; Horário: 20h (horário de Brasília);

20h (horário de Brasília); Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa

Prováveis escalações

Operário

Técnico: Rafael Guanaes

Rafael Santos; Pacheco, Willian Machado, Fagner Alemão (Joseph) e Pará; Índio, Vinícius Diniz e Rodrigo Lindoso (Cássio Gabriel); Felipe Augusto, Marcelo Cirino (Maxwell) e Ronaldo.

Grêmio

Técnico: Renato Portaluppi



Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann (Gustavo Martins) e Fabio; Villasanti, Pepê, Edenilson, Cristaldo e Soteldo (Gustavo Nunes); Diego Costa.

Saiba onde assistir Operário x Grêmio ao vivo

A partida entre Operário x Grêmio, válida pela terceira fase da Copa do Brasil, contará com transmissão exclusiva no Amazon Prime Video (streaming).