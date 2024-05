Ferroviária x Grêmio ao vivo hoje (01): Saiba horário, escalações e onde assistir ao Campeonato Brasileiro Feminino ao vivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quarta-feira (01), terá o confronto válido pela oitava rodada do Brasileirão Feminino entre Grêmio e Ferroviária. A partida inicia às 16h (Horário de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara.

A equipe da Ferrinha segue como uma das favoritas para ser campeã do Campeonato Brasileiro. A Ferroviária chega com moral após derrotar a equipe do Palmeiras no placar de 2x1. O time está na 2ª colocação do campeonato com 15 pontos em 7 jogos.

As gurias do Imortal Tricolor também chegam de vitória, golearam o Avaí Kindermann por 6 a 0. O time gremista se encontra na sexta posição.

Dados da partida

Data: Quarta-feira, 01 maio de 2024;

16h (horário de Brasília) Local: Fonte Luminosa, em Araraquara.

Fonte Luminosa, em Araraquara. Onde assistir: Canal GOAT (LINK ABAIXO)

Prováveis escalações

AINDA NÃO FORAM DIVULGADAS (ATUALIZAÇÃO..)

Saiba onde assistir Ferroviária (F) x Grêmio (F) ao vivo

A partida desta quarta-feira (01), terá transmissão ao vivo e grátis do Canal Goat, pelo Youtube.

