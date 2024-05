Goiás x Cuiabá ao vivo hoje (02): Saiba horário, escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A equipe do Goiás recebe o Cuiabá nesta quinta-feira(02), em partida válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia.

A equipe do Verdão faz um bom início de Série B. O Goiás soma um total de 4 pontos até o momento, com 1 vitória e 1 empate, e chega para o confronto desta quinta-feira com o fator casa a seu favor. O Esmeraldino visa vencer este primeiro jogo para abrir uma vantagem sobre a equipe do Cuiabá visando a segunda partida.

O Dourado chega a este confronto após 5 jogos sem conquistar uma vitória, com um total de 4 derrotas e 1 empate. A equipe do Cuiabá não conquistou nenhum ponto e se encontra na lanterna da Série A do Brasileirão. A equipe busca conquistar um bom resultado para amenizar a pressão.

Dados da partida

Data: Quinta-feira, 02 de maio de 2024;

Quinta-feira, 02 de maio de 2024; Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia

Saiba onde assistir Goiás x Cuiabá ao vivo

A partida desta quinta-feira (02), entre Goiás e Cuiabá contará com transmissão ao vivo da Amazon Prime Video

Prováveis escalações

GOIÁS

Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson Felipe e David Braz; Diego, Marcão, Rafael Gava e Sander; Welliton, Thiago Galhardo e Paulo Baya (Breno Herculano). Técnico: Márcio Zanardi

CUIABÁ

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur, Bruno Alves (Lucas Fernandes) e Ramon; Denilson e Fernando Sobral; Clayson, Derik Lacerda e Isidro Pitta. Técnico: Ricardo Colbachini

Arbitragem