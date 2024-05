Al-Nassr x Al-Wehda hoje (4/5): assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Al-Nassr e Al-Wehda se enfrentam neste sábado (4), no estádio Al-Awwal, em Riad, a partir das 15h, no horário de Brasília. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Saudita.

Onde assistir ao vivo Al-Nassr x Al-Wehda?

A partida da equipe de Cristiano Ronaldo terá transmissão ao vivo do Canal Goat, no Youtube. Não haverá cobertura na TV fechada ou aberta.

Lembrando que a cobertura é de responsabilidade dos detentores de direitos envolvidos.

Prováveis escalações

Confira abaixo as prováveis escalações das equipes, ressaltando que os clubes que divulgam os times oficiais em seus respectivos canais.

AL-NASSR (Técnico: Luís Castro): Ospina; Al Ghanam, Alamri, Laporte, Alex Telles; Otavio, Al-Khaibari, Brozovic; Yahya, Cristiano Ronaldo, Mané

AL-WEHDA (Técnico: Giorgos Donis): Munir; Al Mowalad, Makki, Al-Hafith, Hawsawii; Bakshween, Fajr; Noor, Anselmo, Crooy; Ighalo