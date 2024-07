Agência de turismo pernambucana é reconhecida pelo prêmio Travelers’ Choice do Tripadvisor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A agência de ecoturismo pernambucana Vem de Andada foi reconhecida no Prêmios Travelers’ Choice do Tripadvisor de 2024. Ela ganhou o disputado selo da plataforma que é referência em avaliações turísticas por ficar no grupo de 10% das melhores atividades ao redor do mundo. O respeitado prêmio teve como base as avaliações e classificações recolhidas na plataforma ao longo de 12 meses.

O Travellers’ Choice reconhece os estabelecimentos que sempre recebem avaliações excelentes. Os vencedores do prêmio Travellers’ Choice fazem parte do grupo de 10% dos melhores perfis no Tripadvisor. O Travellers’ Choice do Tripadvisor premia acomodações, atrações e restaurantes selecionados que sempre demonstram compromisso com a excelência em hospitalidade. “Estamos muito felizes pelo reconhecimento, é uma vitória para nosso estado ter um trabalho tão forte reconhecido mundialmente por uma plataforma tão importante. É Pernambuco no mundo!”, afirmou Vanessa Oliver, uma das idealizadoras da agência.

A agência, que completou oito anos no último mês de abril, nasceu com objetivo de unir às pessoas a natureza e movimentar economia local, principalmente do interior de Pernambuco. Tendo o Vale do Catimbau como referência de amor pelo turismo, o Vem de Andada procura dar vez e voz a locais pouco conhecidos e que até então a grande massa nem sabia que tinham atrativos turísticos como trilhas e cachoeiras. “Lagoa dos Gatos e Cortês, por exemplo, são locais que jamais foram pensados para o turismo e fazem parte da nossa cartela de andadas surpreendendo sempre quem curte turismo de aventura”, afirmou Rosildo Junior, o outro fundador da agência que também foi premiada pelo Governo do Estado como uma das melhores agências de turismo de Pernambuco. Na mesma premiação esta coluna também venceu na categoria jornalismo de turismo.



Coberturas com a Vem de Andada

Há quase seis anos a Vem de Andada vem sendo parceira desta coluna com a realização de inúmeras reportagens em todas as regiões de Pernambuco e do Brasil. A primeira foi na Pedra da Boca, no interior de Paraíba, em 2018.

No ano seguinte, a primeira andada no interior pernambucano foi em Petrolândia com um camping na Ilha de Rá Rá.

No mesmo ano, Júnior e Vanessa foram entrevistados no antigo programa do Blog Mochileo.

Por falar em programa, uma viagem para Cabaceiras, no interior paraibano, rendeu uma matéria que integrou o especial "Cores e Sabores Dia do Nordestino" que também foi premiado pelo Governo de Pernambuco como o melhor do ano sobre turismo no jornalismo televisivo.