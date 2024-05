Agência de ecoturismo completa 8 anos com planos ambiciosos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A agência pernambucana de ecoturismo Vem de Andada, parceira antiga da coluna de turismo do JC, completou este mês oito anos de atividade, com planos de expansão internacional e consolidação do turismo de base comunitária. A comemoração, inclusive, foi realizada neste sábado (27/04) no Rancho Cumade Florzinha, em Cortês, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, que é um ótimo exemplo de como este ramo do turismo pode ser transformador para uma região.

"A gente sempre trabalhou com roteiros locais, olhando para o interior, e hoje oito anos depois, esses locais estão sendo muito mais visitados e o turismo está sendo uma fonte de renda para as comunidades. A gente, graças a Deus, cresceu muito, mas ainda temos muito o que fazer por Pernambuco", resumiu Rosildo Júnior, um dos fundadores do Vem de Andada.

Já a também fundadora Vanessa Oliver destacou a responsabilidade de ser elo entre as pessoas e seus sonhos, principalmente em destinos mais longes. "Quantas pessoas não viajaram com a gente que nunca tinham entrado em um avião? É muito gratificante levá-las para locais como Jalapão, Minas Gerais, Chapada das Mesas. E o nosso próximo passo será romper fronteiras, rumo a destinos internacionais", adiantou.

CORTÊS

Conheça um pouco mais do roteiro do Vem de Andada em Cortês e relembre a entrevista da agência no programa do Blog Mochileo: