Recife ganha voo direto para Assunção, no Paraguai

Voo é parceria do Governo do Estado com a Azul, que inclui Recife como a única capital do Nordeste a contar com um voo direto para o Paraguai

Após o lançamento do voo Recife-Santiago, há pouco mais de uma semana, o Governo de Pernambuco, por meio da EMPETUR (Empresa de Turismo de Pernambuco), anunciou mais um voo internacional saindo da capital pernambucana. Neste domingo (15), foi lançado o voo direto para a cidade de Assunção, capital do Paraguai.

A cerimônia de inauguração aconteceu no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre e contou com o tradicional corte de fita antes do embarque dos passageiros.

“Hoje, com muita alegria, inauguramos mais uma rota internacional inédita no Norte-Nordeste, conectando Pernambuco ao Paraguai. Queremos agradecer a parceria com Azul, que tem acreditado no turismo pernambucano. Vamos trabalhar para aumentar as conexões internacionais, que antes do início da gestão eram três, agora passou para sete e que em breve teremos novidades”, declarou Eduardo Loyo, presidente da Empetur.

Com duração média de 4h25, a ligação entre o Aeroporto Internacional dos Guararapes-Gilberto Freyre, no Recife, e o Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, ocorre uma vez por semana, aos domingos. A aeronave Embraer E-2, com capacidade para 136 passageiros, realizará a rota. Além do voo para Santiago, o Aeroporto do Recife já conta com destinos como Lisboa, Montevidéu, Buenos Aires, Fort Lauderdale, Orlando e Santiago.

O Aeroporto Internacional do Recife é, hoje, o principal hub da Azul no Nordeste e o terceiro no Brasil. O aeroporto de Recife conecta a cidade e o interior do estado, além de toda a região do Nordeste e, nesse período de alta temporada, também conta com conexão com todas as capitais brasileiras, a primeira vez que isso acontece com um estado da região.

Malha aérea

O Aeroporto Internacional dos Guararapes espera movimentar 6953 voos, entre pousos e decolagens, em dezembro de 2024. Um aumento de 12% em relação ao mês anterior. Este número representa um crescimento de 7,5% em relação a dezembro de 2019, ano anterior à pandemia. Sendo assim, a malha aérea segue a tendência de crescimento dos últimos dois anos.

Recepção



No domingo (6), os passageiros que chegarem no voo Assunção/Recife serão recepcionados no desembarque por uma orquestra de frevo e passistas. Ao atravessarem o portão, receberão um Passaporte Pernambuco, versão espanhol, junto com uma bolsa estampada com diversas imagens dos pontos turísticos do estado.

“Temos muitos motivos pra comemorar. Nesse mês começamos dois voos internacionais. Esse tipo de conexão tem um impacto muito positivo na vinda de turistas para Pernambuco, que tem se fortalecido cada vez mais no setor turístico. Quando a conexão não é atrativa, surge a dúvida sobre qual destino escolher, o que torna ainda mais importante a oferta de voos diretos. Neste ano, já observamos um aumento no número de passageiros e devemos superar a marca de 9,6 milhões de passageiros, o que representa um crescimento de quase 7% em relação ao ano passado. Durante a alta temporada, Pernambuco conta atualmente com oito ligações internacionais”, disse Paulo Nery, Secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco.