Recife garante voo direto para a cidade do Porto, em Portugal

A nova conexão terá três frequências semanais. Os voos começam a ser vendidos no dia 30 de janeiro, com rotas disponíveis a partir de junho

A partir de junho de 2025, Recife ganhará uma nova conexão direta com a cidade do Porto, em Portugal. A Azul Linhas Aéreas será responsável por operar a rota, com três voos semanais entre as duas cidades. As passagens estarão disponíveis para venda a partir de 30 de janeiro. A confirmação da nova rota foi feita em um evento realizado nesta quarta-feira (15) em Brasília, com a presença do prefeito do Recife, João Campos.

ARTICULAÇÃO COM MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

O novo voo é fruto de uma articulação conjunta entre o Ministério dos Portos e Aeroportos, o Ministério do Turismo (MTur), a Embratur, o Governo do Estado de Pernambuco e a Prefeitura do Recife. Essa colaboração visa impulsionar o turismo e as viagens de negócios, beneficiando não apenas o estado, mas todo o Brasil. Além disso, a nova conexão promete fomentar a geração de empregos e renda nos dois países.

O ministro Silvio Costa Filho destacou a relevância da iniciativa e reforçou o compromisso do Governo Federal com o fortalecimento da aviação internacional. “Mais conectividade com o mundo significa mais turistas descobrindo a riqueza da cultura brasileira, mais empregos sendo criados e uma economia fortalecida. O Governo Federal permanece firme no compromisso de ampliar investimentos e garantir aeroportos cada vez mais seguros, modernos e preparados para receber visitantes”, afirmou.

Em Brasília, foi selado acordo para novo voo Recife-Porto - Eduardo Oliveira

O voo Recife-Porto será o primeiro serviço direto entre as duas cidades. Atualmente, Recife já conta com 13 voos semanais para Lisboa, operados pela TAP, e a nova rota expande ainda mais as opções de ligação entre o Brasil e a Europa, além de estreitar os laços de Recife com Portugal.

“A rota fortalece o papel do Recife como o principal hub da Azul no Nordeste e um dos principais do país, promovendo o turismo, impulsionando nossa economia e facilitando o intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal. Essa é mais uma demonstração do potencial estratégico da nossa capital, que continua avançando como porta de entrada para o país e para o mundo”, destacou o prefeito do Recife, João Campos.

PARCERIA RECIFE-PORTO

A parceria histórica entre Recife e Porto, iniciada em 1981 com a assinatura de um acordo de geminação, também ganha novos contornos com o lançamento da rota. A colaboração, que abrange áreas como ciência, tecnologia, economia e cultura, tem tudo para se intensificar com a nova conexão, potencializando o turismo e a troca de experiências entre as duas cidades.

"A Azul está se consolidando cada vez mais como uma companhia global, conectando destinos importantes tanto no Brasil quanto no exterior. A rota Recife-Porto reforça o compromisso da empresa com a expansão de suas operações internacionais e a criação de novas possibilidades de conexões para os Clientes, em especial aqueles que utilizam nossa malha regional", afirma Fábio Campos, Diretor de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas. A Azul, que já oferece voos internacionais para Orlando, Fort Lauderdale, Montevidéu e Assunção, fortalece sua presença no Recife, consolidando o aeroporto da cidade como um ponto de conexão internacional importante.

Com 44 rotas aéreas, sendo 36 nacionais e 8 internacionais, incluindo uma opção sazonal para Assunção, Recife se consolida cada vez mais como um centro estratégico de transporte aéreo, ligando o Nordeste do Brasil ao resto do mundo. A nova rota para o Porto promete ser um marco, não apenas para o turismo, mas também para o fortalecimento da economia local e das relações internacionais.