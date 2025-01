Estudos em Escrita Criativa abre inscrições para jovens em vulnerabilidade social

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O projeto Estudos em Escrita Criativa Social está com inscrições abertas para sua segunda turma. Com o objetivo de promover a socialização, estimular o senso crítico e fomentar a criatividade, o curso será realizado na Cobogó das Artes, no bairro de Areias, e irá beneficiar 21 jovens em situação de vulnerabilidade social residentes na Região Metropolitana do Recife.

Idealizado e coordenado pela escritora e doutora em Escrita Criativa (PUCRS) Patricia Tenório, o projeto é gratuito e destinado a jovens de 18 a 26 anos que estejam cursando o Ensino Médio, graduação ou pós-graduação em qualquer área.

"A primeira turma teve uma performance impressionante, sensível e transformadora por meio da escrita. A cada aula, fomos testemunhas do desenvolvimento de histórias e vidas, pois o curso não só aborda processos criativos, mas também ensina sobre relações interpessoais e compreensão de vida", comenta Patricia.

Inscrições e oficinas

As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de fevereiro ou até o preenchimento das vagas, por meio de um formulário on-line. As aulas presenciais terão início no dia 15 de março e contarão com as oficinas “Palavra e criatividade: construindo um ambiente estimulante ao despertar criativo”, conduzida por Luís Roberto Amabile (RS), e “Poesia, Músicas e Imagens”, ministrada por Raldianny Pereira (PE). Ao longo do curso, serão realizados 10 encontros mensais, sempre aos sábados, das 8h às 17h, até dezembro.

Patricia Tenório reforça a importância da escrita como ferramenta de expressão e reflexão: "Embora tudo já tenha sido escrito, nunca com a nossa subjetividade e visão de mundo. Se as redes sociais podem democratizar a leitura e a escrita, devemos aproveitar essa oportunidade para alcançar jovens leitores e, assim, incentivar a criação de pensamentos originais e autênticos."

Com a mentoria pedagógica de Adriano Portela (PE) e consultoria em Educomunicação de Gabriela Malara (SP), o curso contará com cerca de 20 atividades, combinando teoria e prática.

Entre os conteúdos abordados, estarão contos de terror, escrita diarística, biografias, literatura afrodescendente, além de oficinas de roteiro, escrita digital e distopia. Ao final, os participantes terão a oportunidade de produzir o livro homônimo ao curso, que será lançado em evento aberto ao público.