Shows gratuitos e atrações para todas as idades no RioMar de Folia

Continuando as programações de janeiro, o RioMar de Folia segue em fevereiro para quem já deseja entrar no clima do Carnaval.

A partir deste sábado (1º), diversas atrações prometem animar os foliões de todas as idades, com apresentações de orquestras de frevo, passistas, shows infantis e muito frevo.

As apresentações terão acesso gratuito e acontecem no palco montado na Praça de Alimentação, no Piso L3.

A folia do RioMar Recife já contará com atrações neste sábado, dia 1º de fevereiro. E nada melhor do que dar o pontapé inicial com muito frevo.

Uma Orquestra de Frevo vai se apresentar com passistas às 18h. Na sequência, às 19h, Luciano Magno sobe ao palco.

O guitarrista, cantor e compositor tem seu trabalho reconhecido pelo seu talento da Guitarra do Frevo. Já no domingo, dia 2 de fevereiro, será a vez da criançada se animar com a apresentação da Bicharada da Trup, às 16h.

A programação continua no final de semana seguinte. No sábado (8), a Orquestra de Frevo volta a animar os foliões, acompanhada de passistas, às 18h. Já no domingo, dia 9, será a vez da Bandalelê fazer a alegria das crianças com show cheio de animação e diversão, às 16h.

Já no dia 15 de fevereiro, haverá apresentação da Orquestra de Frevo com os passistas às 18h. No dia 16 de fevereiro, a Academia Fátima Freitas fará uma apresentação voltada ao público infantil, às 16h.

Imagem de Luciano Magno - Divulgação

App RioMar Recife

Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento pode ser conferida no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android. Além disso, a plataforma oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do shopping, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.

Confira a programação

01/02 (sábado) – 18h - Orquestra de frevo + passistas

01/02 (sábado) – 19h - Luciano Magno

02/02 (domingo) – 16h - Bicharada da Trup

08/02 (sábado) – 18h - Orquestra de frevo + passistas

09/02 (domingo) – 16h - Bandalelê

15/02 (sábado) – 18h - Orquestra de frevo + passistas

16/02 (domingo) – 16h - Academia Fátima Freitas

