Circuito de Comida de Boteco chega a Gravatá, no Agreste

Gravatá, uma das cidades mais charmosas do interior de Pernambuco, recebe a primeira edição do Circuito de Comida de Boteco, promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer em parceria com o Sebrae/PE. O evento será realizado até o dia 15 de março, promovendo uma imersão completa no universo da gastronomia de boteco, com a participação de 15 bares da cidade, proporcionando uma experiência única, cheia de sabor, cultura e tradição.

ATRAÇÃO PARA A CIDADE

O Circuito de Comida de Boteco é uma das principais ações do projeto "Gravatá, seu verão também é aqui" e se alinha às celebrações do aniversário da cidade, criando uma verdadeira festa gastronômica para moradores e turistas. Durante o evento, os participantes poderão saborear pratos especiais, criados especialmente para o circuito, e votar nos seus favoritos por meio de um site, elegendo os melhores sabores da cidade.

O evento busca gerar um fluxo turístico nos diversos bares e botecos da cidade, incluindo o tradicional Alto do Cruzeiro, e destacar os estabelecimentos de alimentos e bebidas, tanto os mais antigos quanto os novos empreendimentos locais, além de fomentar o turismo e a economia local.

A iniciativa também visa qualificar a mão-de-obra do setor de alimentos e bebidas, proporcionando novos cursos e mentorias para os proprietários e funcionários dos bares participantes. Como resultado, espera-se o fortalecimento do comércio local, gerando novas oportunidades de emprego e renda para a população de Gravatá.

BARES E BOTECOS

A partir desta quinta-feira (23), o Circuito será oficialmente aberto ao público, com os bares e botecos oferecendo seus pratos exclusivos. Durante o período, o público poderá votar nos pratos favoritos, que serão avaliados online.

Entre os bares e botecos que participam desta edição histórica do Circuito estão:

A Feijoada

Arena 232

Bar e Petiscaria Cantinho do Urso

Bar Esquina do Arrocho

Buteco 377

Caldinho da Serra

Carlos do Bode

Chefe Gourmet – Petiscaria

Deck do Churrasco

Dudu – Bar e Restaurante

O Chaplin Restaurante & Chopperia

Pedro do Almoço

Pirata Bar e Restaurante

Salomé Bistrô

Serra & Mar - Bar e Comedoria