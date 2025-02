Carnaval deve movimentar 10,5% a mais de passageiros no Aeroporto dos Guararapes

Em 2025, o Carnaval pernambucano de movimentar no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre mais turistas do o que registrado no mesmo período de 2024. De acordo com dados da Aena, concessionária que administra o terminal, para o período oficial do Carnaval - entre sexta-feira (28) a quarta-feira (5 de março) -, é esperado um crescimento de 10,5% a mais de passageiros. A informação é do Observatório de Turismo de Pernambuco, setor da Secretaria de Turismo e Lazer do Estado e Empetur.

PARA ALÉM DO CARNAVAL

Levando-se em consideração a semana pré-carnavalesca inteira até o domingo depois da Quarta-Feira de Cinzas, período entre os dias 24 de fevereiro e 9 de março, cerca de 375 mil passageiros devem circular pelo aeroporto, um aumento de 9% em relação ao ano passado.

De acordo com o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Paulo Nery, o aumento expressivo é um reflexo do trabalho contínuo de promoção do estado como destino turístico. “O carnaval de Pernambuco é um dos mais autênticos e interessantes do mundo inteiro. Vale lembrar que, com o feriado da Data Magna caindo no dia 6 de março, um dia após a Quarta de Cinzas, teremos um período ainda maior para a folia”, destaca Nery.