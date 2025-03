Noronha volta a receber avião turbojato para "resgate" de passageiros da Voepass

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Aeroporto de Fernando de Noronha voltou a receber um avião turbojato nesta quarta-feira (12), em uma operação emergencial para resgatar passageiros afetados pela suspensão da Voepass. A autorização foi concedida pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) de forma excepcional, já que ainda restam vistorias da Anac para retomada das operações em definitivo desse tipo de aeronave.

Uma portaria da Anac, editada em outubro de 2022, restringiu a operação de aviões de grande porte no terminal de Noronha, devido a problemas na pista, ficando autorizada apenas operações com turboélices.

As obras da pista são de responsabilidade do Governo de Pernambuco, que já concluiu as obras na faixa central da pista do Aeroporto Governador Carlos Wilson. As intervenções receberam um investimento de R$ 60 milhões do governo estadual e permitiram a operação emergencial.

“Nosso governo já investiu R$ 60 milhões na pista do aeroporto de Noronha e hoje comemoramos o retorno de aviões turbojato pousando na ilha como resultado de um trabalho conjunto entre o Governo de Pernambuco, o Ministério de Portos e Aeroportos e iniciativa privada", ressaltou a governadora Raquel Lyra.

O voo emergencial foi operado pela LATAM Brasil, que solicitou permissão para utilizar aeronaves Airbus A319 e A320neo para transportar passageiros que ficaram sem opção de saída da ilha após a paralisação da Voepass. Desde outubro de 2022, Noronha não recebia aviões a jato devido às condições da pista, com os voos regulares limitados a modelos turboélice da Azul e da Voepass.

Para viabilizar o serviço, a Anac fez uma distribuição de slots (autorizações para pousos e decolagens), sistemática.

“A conclusão dessa etapa da reforma foi fundamental para garantir a segurança das operações aéreas e permitir que a ilha pudesse voltar a receber aeronaves a jato. Seguimos trabalhando junto à ANAC para que os voos comerciais com os aviões turbojato ocorram de forma regular", disse o secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, Diogo Bezerra.

Noronha ainda ser voos regulares de aeronaves a jato

A liberação total dos voos comerciais com esse tipo de aeronave, no entanto, dependerá da validação final do órgão regulador. "Após interlocuções e visitas técnicas envolvendo Anac, operador aeroportuário e empresas aéreas, concluiu-se que a partir de abril de 2025 o Aeroporto de Fernando de Noronha poderá retomar as operações comerciais com aeronaves a jato, desde que as obras de revitalização estejam concluídas e homologadas pela Agência", informou a Anac em nota.

A própria Latam já prevê o início de sues novos voos regulares para Noronha a partir do dia primeiro de maio. Por enquanto, a rota ficará sendo operada apenas pela Azul, ainda com aeronaves do modelo turboélice.

SUSPENSÃO DA VOEPASS

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu, em caráter cautelar, a partir desta terça-feira, 11 de março, as operações aéreas da Voepass, formada pela Passaredo Transportes Aéreos e pela Map Linhas Aéreas. A suspensão vigorará até que se comprove a correção de não conformidades relacionadas aos sistemas de gestão da empresa previstos em regulamentos.

A recomendação da agência é de que passageiros atingidos pelo cancelamento de voos da Voepass deverão procurar a empresa ou agência de viagem responsável pela venda do bilhete para efeito de reembolso ou reacomodação em outras companhias.

A Voepass conta atualmente com seis aeronaves. A operação inclui 15 localidades com voos comerciais e duas com contratos de fretamento.

A decisão da Anac decorre da incapacidade da Voepass em solucionar irregularidades identificadas no curso da supervisão realizada pela Agência, bem como da violação das condicionantes estabelecidas anteriormente para a continuidade da operação dentro dos padrões de segurança exigidos.