Azul anuncia retomada de voos em aviões a jato para Noronha, com 4.900 assentos semanais

Após a liberação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para pousos e decolagens de aeronaves a jato no Arquipélago de Fernando de Noronha, a Azul Linhas Aéreas confirmou a ampliação das frequências e capacidade de seus voos entre o Recife e Noronha. A companhia afirma que manterá a liderança do segmento em Fernando de Noronha, retomando as operações a partir do dia sete de maio de 2025.

Ao todo a companhia oferecerá de cerca de 4.900 assentos semanais, entre chegadas e partidas. “Por todo esse período de ajuste na pista do aeródromo, a Azul não mediu esforços para garantir aos moradores, trabalhadores e turistas suas operações na ilha, cuja presença é histórica e muito próxima. Foram inúmeros voos extras, de carga, de emergência e de fretamento que movimentaram a economia da Ilha, bem como o trânsito de pessoas para o continente”, afirma Vitor Silva, gerente geral de Planejamento Estratégico,

Malha e Alianças da Azul.

A companhia manterá 18 frequências semanais em cada sentido (Noronha - Recife/ Recife - Noronha). Os voos serão feitos com aeronaves Embraer E, com capacidade para até 136 passageiros.

A retomada da operação dos jatos permitirá que a companhia realize, em futuro próximo, voos para outros destinos além de Recife também. “É importante destacar que, eventualmente, a Azul poderá voltar a operar voos a partir de Campinas durante a alta temporada de verão, ampliando o acesso a turistas, também fortalecendo a economia local e regional”, completou o gestor.

MAIS VOOS PARA NORONHA

Além da Azul, a Latam também já confirmou voos em aeronaves a jato para Fernando de Noronha, a partir do dia 1º de maio. A rota inédita da Latam, entre Guarulhos e o arquipélago pernambucano, contará com um voo diário de 3h50 de duração, sendo operado com aeronaves Airbus A319 (capacidade para 126 passageiros em cabine Economy e 12 passageiros em cabine Premium Economy). Decolará de Guarulhos às 7h40 (hora local) e de Fernando de Noronha às 13h15 (hora local).

Procurada pela reportagem, a Gol não confirmou a retomada das frequências com aviões a jato para Noronha. A VoePass, que vinha operando com aviões turboélice, teve todas as sua operações suspensas pela Anac.

OBRAS NO AEROPORTO

Com as recentes obras do governo do Estado, o Aeroporto Governador Carlos Wilson recuperou sua capacidade operacional para receber aviões de maior porte, um fator essencial para melhorar a conectividade entre o arquipélago e o continente, além de impulsionar o turismo, principal motor da economia local. A intervenção atende às exigências técnicas e normativas da Anac para garantir a segurança e a eficiência das operações aéreas.

Uma portaria da Anac, editada em outubro de 2022, restringiu a operação de aviões de grande porte no terminal de Noronha, devido a problemas na pista, ficando autorizada apenas operações com turboélices.

Paralelo às obras públicas, a concessionária Dix, que administra o terminal também está ampliando de 1000m² para 3300m² a capacidade do aeroporto, para atender até 400 mil passageiros por ano.