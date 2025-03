Latam antecipa início dos voos regulares para Fernando de Noronha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Latam decidiu antecipar a sua estreia com voos próprios em Fernando de Noronha e também em Ribeirão Preto (SP). A medida foi adotada para melhor atender à demanda dos viajantes nessas regiões após a suspensão das operações da Voepass. Anteriormente, a Latam esperava estrear em Ribeirão Preto no final de março e em Fernando de Noronha apenas em maio.

A antecipação das novas operações da Latam resulta de um esforço conjunto da companhia aérea com o Ministério de Portos e Aeroportos do Brasil. No caso de Noronha, também com a ação coordenada com o Governo de Pernambuco para assegurar a conectividade para os turistas e residentes do Estado.

VOOS DA LATAM EM FERNANDO DE NORONHA



Desde esta quarta-feira (19), a Latam passou a realizar três voos semanais (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira) na rota Recife-Noronha com aeronaves Airbus A320 (12 passageiros em cabine Premium Economy e 162 passageiros em Economy).

Já a partir de 4 de abril, essa operação passará para 4 voos semanais (segunda-feira, quinta-feira, sexta-feira e domingo) também com aeronaves Airbus A320 (12 passageiros em cabine Premium Economy e 162 passageiros em Economy).

A partir de 1º de maio, serão 5 voos semanais (segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e domingo) na rota Guarulhos-Noronha, com aeronaves Airbus A319 (8 passageiros em cabine Premium Economy e 132 em Economy). Atualmente, Guarulhos é o grande hub da LATAM com todo o Brasil e outros países, com conexões para outros 49 aeroportos nacionais e 90 no exterior.

O voo da LATAM na rota Recife-Noronha que será operado no mês de março terá 1h10 de duração, decolando da capital pernambucana às 6h35 (hora local) e da ilha às 10h. Já no mês de abril, irá decolar de Recife às 13h20 (hora local) e da ilha às 16h25 (hora local).

VOOS PARA GUARULHOS

O voo da LATAM na rota Guarulhos-Noronha que será operado a partir de maio terá 3h50 de duração, decolando de São Paulo às 7h40 (hora local) e da ilha às 13h15 (hora local).

VOLTA DOS AVIÕES A JATO

O Aeroporto Governador Carlos Wilson, em Fernando de Noronha, está apto a receber novamente aeronaves a jato, graças à conclusão das obras de pavimentação da faixa central da pista de pouso e taxiamento. As melhorias foram realizadas pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), que coordenou uma operação logística complexa para levar equipamentos e insumos até a ilha. As intervenções receberam um investimento de R$ 60 milhões do governo estadual.

O aeroporto recuperou sua capacidade operacional para receber aviões de maior porte, um fator essencial para melhorar a conectividade entre o arquipélago e o continente, além de impulsionar o turismo, principal motor da economia local. A intervenção atende às exigências técnicas e normativas da Anac para garantir a segurança e a eficiência das operações aéreas.

A operação de aviões de grande porte na ilha foi proibida pela Anac em outubro de 2022, por conta dos buracos e fissuras na pista do aeródromo. Com a proibição, a Gol deixou de operar em Noronha, a Azul passou a realizar viagens com aeronaves tipo ATR , mesmo tipo de avião que a Voepass passou a operar em Fernando de Noronha. As companhias aéreas já esperavam a liberação da Anac para o mês de abril, inclusive com incremento dos voos para o arquipélago.