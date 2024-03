Menina de 4 anos é resgatada viva após ficar 16 horas soterrada em Petrópolis, no Rio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Corpo de Bombeiros encontrou com vida, na manhã deste sábado, 23, uma menina de quatro anos que estava desaparecida em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, desde o desabamento de um prédio nesta sexta-feira, 22, em meio às fortes chuvas que atingem a região. De acordo com o Governo do Estado, ela ficou mais de 16 horas soterrada e foi encontrada com a ajuda de cães farejadores.

Conforme apuração da equipe de reportagem do Estadão que está no local, a menina teria sido protegida por um homem, que ficou sobre ela durante o desabamento. O homem foi encontrado sem vida pelo Corpo de Bombeiros, se tornando a sétima vítima fatal da forte chuva que atinge o Estado do Rio desde ontem. A reportagem ainda tenta confirmar a identidade dele e sua relação com a menina, assim como o estado de saúde da criança.

Mais três pessoas já haviam sido encontradas mortas em soterramentos em Petrópolis na sexta-feira. O prefeito da cidade decretou estado de emergência e disse que há risco de novos deslizamentos neste sábado, 22. Os governos do Estado e federal estão prestando apoio ao município.

As outras mortes no Estado aconteceram em Duque de Caxias, onde um homem se afogou depois que o caminhão que dirigia caiu num rio; em Arraial do Cabo, após um homem ser atingido por um raio no Pontal do Atalaia; e em Teresópolis, em um desabamento.