Ônibus que ia para Aparecida bate em viaduto; 10 morrem

Um ônibus de turismo colidiu com uma pilastra de concreto na madrugada de ontem, na Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes. O acidente deixou 10 pessoas mortas e 16 com ferimentos graves ou moderados. A colisão aconteceu por volta da zero hora, no sentido norte do km 171 da rodovia, que fica próximo de Itapetininga, no interior do estado de São Paulo.

O veículo levava um grupo de 52 pessoas até a cidade de Aparecida. A excursão partiu de Itapeva e percorreu cerca de 100 quilômetros antes do acidente.

RELATO DO MOTORISTA

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista relatou que a direção do veículo travou por causa de uma pane mecânica. Isso teria feito com que ele perdesse o controle do ônibus e batesse contra um pilar do Viaduto Jornalista José Carlos Tallarico.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 16 pessoas foram socorridas para hospitais da região com ferimentos graves ou moderados. A empresa de fretamento proprietária do ônibus, Ônix Turismo, confirmou que havia 52 pessoas no veículo. O ônibus estava com situação regular junto à Artesp e a Polícia Rodoviária, de acordo com o governo estadual.

Em uma rede social, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lamentou o acidente. "Com muito pesar, rogo a Deus que conforte o coração dessas famílias e que dê força para que os feridos se recuperem o quanto antes", escreveu em publicação no X (antigo Twitter).

A Defesa Civil do Estado informou que, na tarde de ontem, as vítimas já haviam sido retiradas do local. Todas foram encaminhadas para hospital, serviço funerário ou liberadas. A Polícia Civil instaurou um inquérito para ouvir os envolvidos e investigar as causas do acidente.