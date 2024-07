Sítios de gravuras rupestres revelam segredos do passado no Sertão cearense

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em meio à aridez do Sertão Central cearense, um passado intrigante começa a se descortinar.

Ao menos treze sítios arqueológicos contendo gravuras rupestres foram identificados nos últimos meses em Solonópole, município a cerca de 275 km de Fortaleza.

A descoberta, feita durante as obras de uma adutora, abre uma janela para a compreensão da vida dos povos que habitaram a região há milhares de anos.

Desvendando os mistérios das gravuras

Os sítios, localizados na localidade de Assunção, foram identificados após relatos da comunidade sobre a presença de "letras de índio" nas rochas.

Uma equipe de arqueólogas da empresa de consultoria Arc Soluções, liderada pela coordenadora geral, Drª. Emília Arnaldo e a coordenadora de campo, Alessandra Oliveira, foi acionada para avaliar a área.

Os relatos sobre as “letras de índio” recorrentes na região resultaram, após vistorias feitas pela equipe de arqueologia, na identificação de até então treze sítios arqueológicos.

Nenhum dos sítios está situado na área diretamente impactada pelo empreendimento e não corre risco de dano, ainda assim, foi cumprido o protocolo de delimitação dos sítios e registro junto ao banco de dados do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) para fins de cadastro.

Um relatório contendo os resultados das pesquisas realizadas nos locais foi encaminhado ao órgão.

Em entrevista ao Jornal do Commercio, elas responderam alguns questionamentos sobre a recente descoberta. Veja a seguir as respostas, e a galeria de imagens do local.

Qual a importância da descoberta?

"A maior parte dos suportes descobertos apresenta um tipo de mancha característica. Alguns deles possuem grafismos puros, termo utilizado para definir figuras não identificáveis, como gradis, linhas paralelas ou distribuídas de forma aleatória no painel", afirma Alessandra.

"Em outros casos, é possível identificar uma ave e suas pegadas. Mas, em sua maioria, observam-se manchas circulares sem uma forma delimitada que podem ser resultado de um trabalho recorrente de polimento de ferramentas de pedra ou de processamento de vegetais para consumo", continua.

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

"Infelizmente, os vestígios orgânicos são mais frágeis, mas as rochas contam uma história que não foi escrita e a recorrência desse padrão pode estar associada a um trabalho cotidiano", explicou Alessandra Oliveira.

"De fato, tais conjecturas só poderão ser comprovadas com os resultados das análises e estudos mais avançados voltados à técnica, padrão de suporte, dimensão, visibilidade, dados métricos, entre outros.

Sabe-se que a presença de apenas grafismos puros em todos os sítios analisados aumenta o grau de similaridades entre eles e imprime uma forte tendência à ideia de grupos similares.

Contudo, tais premissas ainda estão no campo das ideias, sendo necessário o avanço das pesquisas e reconhecimento de outros sítios para o estabelecimento de um parâmetro mais concreto", afirmou Emília Arnaldo.

"Os sítios estão inseridos em uma importante zona de estudo do Sertão Central cearense, cujas pesquisas têm levantado questões a respeito da paisagem, vias de acessos e dispersão destes grupos nômades por todo o território do estado do Ceará", completou Emília.

Existe um projeto para o local?

"As descobertas são muito recentes, os sítios vêm sendo identificados nos últimos meses, todos os registros foram feitos de acordo com as normas estabelecidas pelo IPHAN, e estamos aguardando o parecer do mesmo para que as medidas cabíveis sejam tomadas", esclareceu Alessandra Oliveira.

"Espera-se que futuras pesquisas possam aprofundar a compreensão destes sítios e que, somadas a outros estudos já desenvolvidos na região, tenhamos a possibilidade de estabelecer um panorama ainda mais detalhado acerca dos grupos pretéritos que ocuparam o Sertão Central cearense", concluiu Luís Mafrense, coordenador de gestão.

Galeria de imagens