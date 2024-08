Celulares e computadores atualizados para evitar crimes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Você lembra quando foi a última vez que atualizou o aplicativo do seu celular ou o software do computador? Se a resposta for não, saiba que suas informações pessoais, bancárias e todos os dados utilizados em aplicativos ou sites em seus dispositivos podem estar em risco. A maioria das pessoas não sabe exatamente o que é um software, mas é fundamental entender e, principalmente, mantê-lo sempre atualizado.

O software é uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um computador ou aparelho celular. Isso significa que ele é o sistema responsável por executar todos os comandos dados pelas pessoas para utilizar serviços digitais, como aplicativos bancários, preenchimento de senhas, nomes e até mesmo ligar ou desligar os aparelhos.

Essenciais para o uso de dispositivos digitais, os softwares se dividem principalmente em sistemas, aplicativos e programação. Os aplicativos são os mais comuns para a população em geral, pois são os apps frequentemente utilizados nos smartphones.

“O software é o que dá vida ao que chamamos de hardware (aparelhos). Temos a estrutura física, por exemplo, de um celular. O aparelho em si, a ‘carcaça’ dele, que podemos tocar, é o hardware. Já o software é o sistema que está dentro desse aparelho, que faz rodar todas as aplicações”, explica Flávia Brito, CEO da Bidweb Security IT.

Manter os softwares de aplicativos atualizados é uma garantia a mais para evitar fraudes e invasões de hackers. Segundo um relatório da Netscout, o Brasil é o principal alvo de ciberataques na América Latina. O país registrou 60 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no ano passado, segundo dados do FortiGuard Labs, laboratório de inteligência e análise de ameaças da Fortinet.

“Com o software atualizado, diminui-se significativamente o risco de invasores cometerem crimes digitais. A maioria desses crimes virtuais ocorre na forma que denominamos como exploits, quando eles tentam tirar vantagem de defeitos e vulnerabilidades dos sistemas para atacar os usuários. E essas falhas naturalmente são corrigidas por meio de atualizações do próprio software e dos aplicativos que utilizamos”, explica Flávia.

Risco ainda maior para empresas

Não apenas pela segurança, mas também pela eficiência dos serviços, empresas de todos os segmentos precisam estar sempre de olho na atualização dos softwares utilizados no dia a dia. Responsáveis por reunir um número muito maior de informações, inclusive sensíveis, e muitas vezes precisar prestar serviços a terceiros de maneira eficiente, as empresas não podem se dar ao luxo de não manter em dia as atualizações necessárias de seus sistemas digitais.

“Para as empresas, o risco é muito maior, pois ter dados corrompidos ou alterações no comportamento de ferramentas pode levar à queda de sistemas e perda de trabalhos que não poderiam ser perdidos ou que causarão grandes dores de cabeça caso sejam violados”, pontua a CEO da Bidweb.

Das 75 empresas atacadas por ransomwares (software de extorsão que pode bloquear o seu computador e depois exigir um resgate para desbloqueá-lo) no Brasil em 2023, 83% efetuaram o pagamento de resgate para reaver suas informações, apontam dados da Sophos, empresa britânica fornecedora de softwares e hardwares de segurança. Isso representa um gasto ainda maior para resolver um problema que poderia ser evitado com investimento em proteção.

Na média global, em 2023, 49% dos computadores de uma empresa foram afetados por ataques ransomware. No Brasil, essa média sobe para 54%.

Segundo o estudo da Sophos, a principal causa dos ataques é a exploração de vulnerabilidades (32%) das companhias, envolvendo máquinas desatualizadas.

Como atualizar

Embora haja a possibilidade de atualizações automáticas, é preciso checar se há atualizações que não foram devidamente registradas ou que não foram baixadas por falta de conexão com uma rede Wi-Fi. A melhor forma de atualizar o software é conferir se há uma versão mais recente que a instalada. Basta pesquisar a versão na loja de aplicativos do celular ou nas configurações de atualização dos demais aparelhos e verificar se coincide com a que você já possui.

Ativar antivírus que, entre suas funções, permitem rastrear nos aparelhos softwares com problemas ou desatualizados também é uma ótima forma de prevenir riscos e tomar as medidas necessárias.