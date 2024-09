Empresa de Elon Musk no Brasil contesta bloqueio de contas determinado por Moraes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Starlink, empresa de Elon Musk, anunciou nesta quinta-feira (29) que vai recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio das contas bancárias da empresa no Brasil. A companhia fornece internet via satélite.

O bloqueio foi imposto por Moraes como uma medida para garantir o pagamento de multas relacionadas ao não cumprimento de ordens judiciais que exigiam a suspensão de perfis de investigados na plataforma X, também pertencente a Musk.

Empresa rebate justificativa de Moraes

Segundo informações do Blog do Jornalista Valdo Cruz, do G1, o bloqueio das contas da multinacional foi realizado no dia 18 de agosto.

Após a determinação de Moraes, concedendo um prazo de 24 horas para que Elon Musk indique um novo representante legal para o X no Brasil, a Starlink se manifestou sobre o bloqueio.

Em comunicado publicado na plataforma X, a empresa de Musk definiu a decisão de responsabilizá-la pelas multas aplicadas ao X como "infundada e injusta".

A empresa destacou que a ordem foi emitida sem o devido processo legal, alegando que não foi fornecido à Starlink o direito ao devido processo garantido pela Constituição Brasileira.

>> Bloqueio do X no Brasil: saiba como será a suspensão da rede social



Confira a publicação:

Imagem: captura de tela de publicações da Starlink no X. - Reprodução/X

"No início desta semana, recebemos uma ordem do Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil

@alexandre de Moraes, que congela as finanças da Starlink e impede a Starlink de realizar transações financeiras".

"Esta ordem é baseada em uma determinação infundada de que a Starlink deve ser responsável pelas multas cobradas — inconstitucionalmente — contra X. Ela foi emitida em segredo e sem dar à Starlink qualquer um dos devidos processos legais garantidos pela Constituição do Brasil. Pretendemos abordar o assunto legalmente", finaliza a publicação.