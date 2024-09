X responde que não irá cumprir as ordens de Alexandre de Moraes e espera o bloqueio no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Terminou hoje (29), às 20h07, prazo dado por Alexandre de Moraes para que a rede social X indicasse um representante legal no Brasil.

Bloqueio do X

Na noite de quinta-feira (29), o prazo estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que a plataforma X (anteriormente conhecida como Twitter) apresentasse um representante legal no Brasil chegou ao fim.

Em resposta, a X anunciou publicamente que não cumprirá as ordens do ministro, manifestando sua expectativa de que ele determine um bloqueio da plataforma no país.

A X, em comunicado na própria rede social, declarou que "não seguirá ordens ilegais em segredo" e desafiou a decisão de Moraes que exige a remoção de certos conteúdos e a censura de opositores políticos.

A empresa expressou sua resistência, afirmando que aguarda o bloqueio da rede social no país.

Bloqueio no X

É importante destacar que o bloqueio do X não será imediato. O ministro Moraesprecisa ordenar à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) a suspensão da plataforma.

A Anatel, então, notifica as operadoras de internet para que estas implementem a decisão.

De acordo com informações da Folha de São Paulo, são mais de 20 mil prestadoras de banda larga no Brasil, e por isso, a execução do bloqueio seria gradual, ocorrendo conforme cada operadora cumpre a ordem.

Intimação incomum e contagem do prazo

Um dos pontos mais comentados sobre o caso foi a forma que a intimação foi divulgada. A notificação foi realizada na própria rede social.

A postagem oficial do STF, que incluiu a marcação da conta de Elon Musk, levantou questões sobre a contagem do prazo de 24 horas.

De acordo com o próprio tribunal, o prazo começou a contar a partir do horário exato da publicação, às 20h07 do dia 28 de agosto.