Bloqueio do X no Brasil: saiba como será a suspensão da rede social

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A rede social X não seguiu determinações do Supremo Tribunal Federal. De acordo com intimação, deverá ser bloqueada imediatamente.

Bloqueio do X

Após a finalização do prazo dado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), a rede social X, que tem como proprietário o bilionário Elon Musk, reafirmou que não pretende seguir as determinações.

Dessa forma, de acordo com a intimação do Supremo, a rede social deve ser suspensa no Brasil.

Como será o bloqueio do X?

Apesar da intimação descrever a pena como “Imediata suspensão”, não há como o bloqueio acontecer imediatamente e de maneira uniforme em todo o país.

Isso porque, a suspensão da rede social só pode acontecer após uma ordem direta do ministro Alexandre de Moraes à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). A agência é responsável por coordenar a suspensão.

De acordo com informações da Folha de São Paulo, a partir da determinação, a Anatel deverá notificar as mais de 20 mil prestadoras de banda larga que operam no Brasil.

>> X responde que não irá cumprir as ordens de Alexandre de Moraes e espera o bloqueio no Brasil

Implementação gradual

Dada a vastidão do mercado de telecomunicações brasileiro, a execução do bloqueio ocorrerá de forma gradual.

As operadoras de internet terão prazos variados para cumprir a ordem, o que pode resultar em uma interrupção escalonada do acesso à plataforma X.

O ritmo da suspensão dependerá da capacidade de cada prestadora em atender à notificação da Anatel.

Em alta no X

“Não caiu”, “20H07” e “O twitter vai acabar” estão em alta na rede social no momento.

Diversos usuários estão comentando e comemorando sobre o fato do X ainda não ter sido suspenso. São mais de 200 mil posts sobre o assunto até o momento.