Lula demite Silvio Almeida após denúncias de assédio contra o ministro

A exoneração de Silvio Almeida do cargo de ministro de Direitos Humanos e da Cidadania foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União que circulou na noite desta sexta-feira (6). O decreto com a oficialização da demissão ocorreu minutos depois da confirmação, pelo Palácio do Planalto, da decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de demitir o ministro, diante da pressão por denúncias de assédio.



A Secretaria de Comunicação Social (Secom) divulgou nota informando que Lula havia decidido pela "demissão do titular da Pasta de Direitos Humanos e Cidadania". A nota acrescenta que o presidente "considera insustentável a manutenção do ministro no cargo", diante da natureza das acusações de assédio sexual.



Lula, que viajara para Goiânia, retornou a Brasília no início da tarde e chamou ao Planalto os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Vinicius Carvalho (Controladoria Geral da União) e ainda as ministras Esther Dweck (Gestão) e Cida Gonçalves (Mulheres).

Na quinta-feira, 5, após a publicação de notícia pelo site Metrópoles relatando que Silvio Almeida fora acusado por assédio, a ONG Me Too Brasil, que combate o abuso contra mulheres, divulgou nota afirmando ter o consentimento das vítimas para expor o assunto, mas que omitiria o nome das denunciantes sob o argumento de que era preciso protegê-las. A ministra Anielle Franco seria uma das vítimas, o que não foi confirmado pela ONG.

Após o caso vir a público, o ministro divulgou nota e gravou um vídeo em rede social declarando-se alvo de denúncias sem prova. Ele também acionou a Justiça para que a ONG preste esclarecimentos sobre as denúncias de assédio que recebeu contra ele. Almeida pediu à Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que a organização apresente uma série de esclarecimentos no prazo de 48 horas. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que a instituição abriria um inquérito nesta sexta para investigar a denúncia contra Almeida.

TRAJETÓRIA NO GOVERNO

Ele deixa o terceiro governo Lula após um ano e oito meses de cargo de ministro. Advogado e escritor, o ex-ministro tem 48 anos e é descrito por acadêmicos como um dos maiores pesquisadores sobre o racismo na sociedade brasileira de sua geração, sendo autor de diversos livros sobre o assunto, como "Racismo Estrutural" e "Sartre: Direito e Política", além de ter colaborado com a obra "Marxismo e Questão Racial: Dossiê Margem Esquerda". Antes de assumir o ministério, era professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) e da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

A demissão de Almeida se tornou iminente na medida em que, desde a noite da quinta-feira, ele ficou isolado diante das cada vez mais numerosas demonstrações de apoio a Anielle. Da primeira-dama Janja até lideranças femininas e negras importantes da política, como a ministra Cida Gonçalves (Mulheres) e o senador Paulo Paim (PT-RS), as publicações de solidariedade às supostas vítimas que denunciaram os abusos à Me Too Brasil se multiplicaram, e o ministro ficou sem apoio político para se manter no cargo.

A avaliação no Palácio do Planalto era de que o governo estava sangrando em praça pública havia 24 horas, desde que vieram à tona denúncias de que o ministro dos Direitos Humanos cometeu assédio sexual.

Confira nota na íntegra:

"Diante das graves denúncias contra o ministro Silvio Almeida e depois de convocá-lo para uma conversa no Palácio do Planalto, no início da noite desta sexta-feira (6), o presidente Lula decidiu pela demissão do titular da Pasta de Direitos Humanos e Cidadania.

O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo considerando a natureza das acusações de assédio sexual.

A Polícia Federal abriu de ofício um protocolo inicial de investigação sobre o caso. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República também abriu procedimento preliminar para esclarecer os fatos.

O Governo Federal reitera seu compromisso com os Direitos Humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada."

Denúncias de assédio contra Silvio Almeida

Nesta quinta-feira (5), o Portal Metrópoles publicou sobre denúncias realziadas à Organização Me Too Brasil sobre assédio sexual cometido por Silvio Almeida.

Um dos nomes envolvidos é o da ministra Anielle Franco. A Polícia Federal já instaurou o inquérito para iniciar as investigações.

Silvio Almeida assumiu o ministério em janeiro de 2023. Advogado e professor universitário, ele se destacou como um dos mais influentes intelectuais do Brasil contemporâneo, com publicações em áreas como direito, filosofia, economia política e, sobretudo, sobre questões raciais.

Seu livro Racismo Estrutural (2019) figurou entre os dez mais vendidos de 2020 e é amplamente considerado uma obra fundamental para entender como o racismo está enraizado nas estruturas sociais, políticas e econômicas do país.

Co-fundador do Instituto Luiz Gama, Almeida também foi relator, em 2021, da comissão de juristas criada pela Câmara dos Deputados para revisar a legislação contra o racismo institucional.