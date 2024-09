Anielle relata a ministros ter sofrido assédio por parte de Silvio Almeida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta sexta-feira (6), a Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, esteve em reunião com outros ministros do Governo Lula, em uma conversa no Palácio do Planalto. Segundo fontes do portal UOL, Anielle confirmou o caso de assédio cometido por Silvio Almeida.

Silvio Almeida faz parte da equipe do Governo, à frente do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania.

O assunto veio à público ontem (05), por meio do Portal Metrópoles, que divulgou denúncias realizadas à ONG Me Too Brasil.

Anielle Franco falou sobre o caso de assédio

Apesar de não ter realizado nenhuma aparição pública para falar sobre o assunto, fontes destacam que a conversa aconteceu entre os ministros. A Polícia Federal informou que já foi instaurado inquérito para investigações.

Em entrevista à CNN Brasil, o diretor diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues informou que “Instauramos a Notícia Crime em Verificação ontem. A Corregedoria dará o encaminhamento para instaurar inquérito hoje”.

Estiveram presentes na reunião o controlador-geral da União, Vinicius Carvalho, o advogado-geral da União, Jorge Messias, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck.

Ministra das Mulheres se pronunciou nas redes sociais

Cida Gonçalves, Ministra das Mulheres, publicou foto com Anielle Franco nas redes sociais e escreveu "Minha solidariedade e apoio a você, Anielle Franco, minha amiga e colega de Esplanada, neste difícil momento".

O Ministério das Mulheres, por sua vez, publicou nota.“É preciso que toda denúncia seja investigada de forma célere, com rigor e perspectiva de gênero, dando o devido crédito à palavra das vítimas, e que os agressores sejam responsabilizados de forma exemplar”, destaca o comunicado.

O Presidente da República, Lula (PT), também se pronunciou e disse que “alguém que pratica assédio não pode ficar no governo”.

Defesa de SIlvio Almeida

Em uma nota divulgada na noite de quinta-feira, Silvio Almeida alegou repúdio às acusações feitas contra ele, chamando-as de "mentiras" e "ilações absurdas" com o “intuito de prejudicar sua imagem".

Almeida também informou que encaminhou ofícios à CGU, ao Ministério da Justiça e à PGR, solicitando uma "apuração cuidadosa" das acusações, apontando que as falsas denúncias se enquadram como "denunciação caluniosa" no Código Penal.

O ministro enfatizou que há uma ação coordenada para "atingir minha imagem como homem negro" em posição de destaque, reafirmando seu compromisso em seguir defendendo os direitos das mulheres e do povo brasileiro.

A nota pode ser conferida na íntegra no site oficial do Governo Brasileiro, na seção do Ministérios dos Direitos Humanos e Cidadania.