Vale: barragem de Forquilha 3, em alerta máximo de risco, tem 'trincas superficiais'

A Vale informou neste sábado (14), em Comunicado ao Mercado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que está conduzindo verificações adicionais na barragem Forquilha 3, na mina de Fábrica, em Ouro Preto (MG), após inspeção rotineira que identificou "trincas superficiais".

A barragem está em nível de emergência 3, o mais alto na escala de risco, e precisa ser monitorada de forma permanente. A Vale ressalta que as condições de estabilidade da estrutura seguem inalteradas. Conforme destaca, a barragem Forquilha 3 é monitorada em caráter permanente.

ÓRGÃOS PÚBLICOS INFORMADOS

A mineradora diz manter os órgãos públicos competentes informados e executa um plano de ação para investigação e correções, conforme necessário.

"Ela conta com uma Estrutura de Contenção a Jusante e tem a respectiva Zona de Autossalvamento evacuada, sem a presença de comunidades. A Vale mantém seus compromissos de avançar na descaracterização da estrutura e de buscar a redução de seu nível de emergência", cita o documento.

BRUMADINHO

Em 25 de janeiro de 2019, a barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), de propriedade da Vale, se rompeu. O desastre ambiental causou uma das maiores tragédias da história do Brasil, com a morte de 272 pessoas, além de deixar diversas outras feridas e desabrigadas. Sem falar nos impactos sociais e ambientais.