Datena se pronuncia após cadeirada em Pablo Marçal: 'Infelizmente, eu perdi a cabeça'

Datena agridiu Pablo Marçal com cadeirada durante debate em São Paulo; O candidato à prefeitura publicou um vídeo nas redes social se justificando

José Luiz Datena (PSDB), candidato a prefeito de São Paulo, disse que "perdeu a cabeça" ao agredir Pablo Marçal (PTRB) durante o debate da TV Cultura, no domingo (15).

A agressão aconteceu depois que Pablo Marçal fez diversas provocações para Datena. Ele foi expulso do debate.

Já Marçal foi encaminhado para o Hospital Sírio Libanês em uma ambulância e, segundo a assessoria, "está ferido, com suspeita de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar".

A equipe do Hospital Sírio Libanês não divulgará boletins médicos do candidato Pablo Marçal (PRTB) por falta de autorização do candidato e de sua equipe. Assim, apenas a equipe de Marçal dará informações sobre seu estado de saúde.

"Boletins médicos podem apenas ser publicados com autorização dos pacientes, sendo este um procedimento que o Sírio-Libanês adota para todos os pacientes. Entretanto, caso o paciente queira, podemos publicar", afirma a assessoria do hospital.

AGRESSÃO NO DEBATE

O candidato do PRTB perguntou ao apresentador quando ele pararia com a "palhaçada" e desistiria da candidatura. Antes, ele havia citado uma denúncia de assédio sexual contra Datena.

"A acusação que você fez sobre mim eu já, repito, não foi investigada porque não havia provas. Foi arquivada pelo Ministério Público", rebateu.

Na réplica, Marçal disse que Datena não sabia o que estava fazendo no debate e o chamou de "arregão". Na sequência, Datena jogou uma cadeira contra Pablo Marçal.

Ao voltar ao ar, o moderador do debate, Leão Serva, anunciou que Datena havia sido expulso do encontro por causa da agressão física. Debate seguiu com o restante dos candidatos.

PRONUNCIAMENTO DE DATENA

O apresentador afirmou que teve uma "reação humana", que não pôde ser contida.

"Infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido, acredito que não. Podia simplesmente ter saído do debate e ido embora pra casa, que era muito melhor. Mas do mesmo jeito que eu choro, como uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter", afirmou.

Datena revelou ainda que tinha trocado mensagens com Marçal na sexta-feira (13), quando o adversário teria pedido desculpas a ele pelas acusações.

"E tenho certeza que minha sogra morreu por causa disso, porque foi em um momento que ela ouviu que havia esse processo e ela teve o primeiro AVC logo em seguida. Eu senti tudo isso voltar na minha cabeça e, na verdade, eu não pude me conter. Tô errado? Tô. Mas fazer o que? Já foi", lamentou o apresentador.

Datena prometeu continuar com a candidatura à Prefeitura de São Paulo.

*Matéria em atualização

VÍDEO: Datena se pronuncia após agressão a Pablo Marçal em debate