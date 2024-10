'Meta é concluir hedge cambial para projetos sustentáveis no fim de outubro', diz Haddad

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Programa de hedge cambial tem sido elogiado em eventos que ocorrem às margens da 'Climate Week NY', maior evento com a temática clima do mundo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou no domingo, 22, que o governo brasileiro está focado no EcoInvest, um programa de hedge cambial para projetos sustentáveis de longo prazo, e que a meta é concluir esse processo no fim de outubro. "O nosso objetivo nesse momento é o EcoInvest, que agora com a aprovação do PL {projeto de lei] e do Acredita teremos condição de concluir o processo", disse Haddad, a jornalistas, em Nova York.

Segundo o ministro, o interesse demonstrado por bancos e o mercado financeiro foi "extraordinário". "Queremos concluir o EcoInvest no fim do mês que vem", disse.

O programa de hedge cambial tem sido elogiado no exterior em eventos que ocorrem às margens da 'Climate Week NY', o maior evento com a temática clima do mundo, que acontece esta semana, em Nova York.

A vice-chairwoman da plataforma de descarbonização Carbon Direct, Nili Gilbert, destacou a importância de o País reduzir riscos para atrair capital externo e também as questões macroeconômicas, citando como exemplo, EcoInvest para projetos de transição ecológica.

"O instrumento foi pioneiro no Brasil e vai fornecer uma maneira mais econômica de proteger o risco cambial", acrescentou a vice-presidente da Moody's para risco soberano, Samar Maziad.

Ambas discursaram no 'Brazil Climate Summit 2024', em Nova York, na semana passada.