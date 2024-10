Desemprego volta a cair no Brasil e atinge 6,6% no trimestre junho-agosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O desemprego no Brasil caiu pelo quinto trimestre consecutivo no período junho-agosto e atingiu 6,6%, informou nesta sexta-feira (27) a autoridade estatística.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice de desemprego, calculado por trimestres móveis, havia sido de 6,8% no período maio-julho.

A população desocupada caiu para 7,3 milhões de pessoas, segundo o IBGE.

É o menor número de desempregados desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015, indicou a entidade.

Na comparação anual, o desemprego caiu 1,2 ponto percentual.

A taxa de informalidade foi de 38,8%, ante 39,1% no mesmo período de 2023.

No entanto, na sua última reunião, o Banco Central do Brasil aumentou a taxa de juros Selic em um quarto de ponto, a 10,75%, para combater a inflação (4,24% em agosto), o que poderia desacelerar a economia do país.