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Bets regulamentadas no Brasil: confira a lista das empresas aprovadas pelo Ministério da Fazenda

Os apostadores que tiverem dinheiro em casas de aposta online terão até o dia 11 de outubro para resgatar; veja a lista completa das bets aprovadas

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Cadastrado por

Emanuel Gomes

Publicado em 01/10/2024 às 11:16
Exemplo de bet, site de aposta online, no Brasil
Exemplo de bet, site de aposta online, no Brasil - Bruno Peres/ DIVULGAÇÃO Agência Brasil

A lista com as empresas de apostas eletrônicas, mais conhecidas como bets, autorizadas a funcionar no Brasil já foi liberada pelo Ministério da Fazenda.

Estão listados os sites que solicitaram liberação para operar no país junto à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Empresas que não entraram com o pedido, terão as atividades suspensas a partir desta terça-feira (1º).

Quem tiver dinheiro em casas de aposta online terá até o dia 11 de outubro para resgatar. Nesta data, os endereços eletrônicos das empresas que não entraram com o pedido serão retirados do ar pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), e a suspensão será mantida até que as empresas peçam a liberação e tenham o pedido julgado.

Lista completa das bets que solicitaram autorização:

Cerca de 600 sites de apostas, no Brasil, vão sair do ar nos próximos dias. De acordo com o site do Sistema de Gestão de Apostas do Ministério da Fazenda (Sigap), o sistema registrou 162 pedidos de 158 empresas. E, somente nos últimos sete dias, 27 empresas fizeram pedidos.

  1. KAIZEN GAMING BRASIL LTDA.
  2. SPRBTBR LTDA
  3. MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA.
  4. VENTMEAR BRASIL S.A.
  5. BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A.
  6. NSX BRASIL S.A.
  7. APOLLO OPERATIONS LTDA.
  8. SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S/A
  9. GALERA GAMING JOGOS ELETRONICOS S A
  10. F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA.
  11. BLAC JOGOS LTDA
  12. EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A
  13. REALS BRASIL LTDA.
  14. BETFAIR BRASIL LTDA
  15. OIG GAMING BRAZIL LTDA
  16. HIPER BET TECNOLOGIA LTDA
  17. NVBT GAMING LTDA.
  18. SEGURO BET LTDA.
  19. GAMEWIZ BRASIL LTDA
  20. GAMEWIZ BRASIL LTDA
  21. HS DO BRASIL LTDA.
  22. APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA
  23. FUTURAS APOSTAS LTDA
  24. SORENTO BAY LTDA
  25. LUCKY GAMING LTDA
  26. GROVE EAGLE GESTAO DE BENS LTDA
  27. H2 LICENSED LTDA
  28. SC OPERATING BRAZIL LTDA
  29. CDA GAMING LTDA
  30. ESPORTES GAMING BRASIL LTDA
  31. FAST GAMING S A
  32. SUPREMA BET LTDA
  33. BETESPORTE APOSTAS ON LINE LTDA
  34. RRX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
  35. KING PANDA GROUP LTDA
  36. BOA LION S.A
  37. BETSPEED LTDA
  38. DEFY LTDA
  39. BLOW MARKETPLACE LTDA
  40. LEVANTE BRASIL LTDA
  41. DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA
  42. PIXBET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
  43. LEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA
  44. HOPE GAMING LTDA
  45. BETBR LOTERIAS LTDA
  46. GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA
  47. EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES LTDA
  48. REALS BRASIL LTDA.
  49. TRACK GAMING BRASIL LTDA
  50. SORTENABET GAMING BRASIL SA
  51. BELL VENTURES DIGITAL LTDA
  52. BRILLIANT GAMING LTDA
  53. FOGGO ENTERTAINMENT LTDA.
  54. ANA GAMING BRASIL SA
  55. TQJ-PAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A
  56. 7MBR LTDA
  57. UPBET BRASIL LTDA
  58. ENSEADA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
  59. BPX BETS SPORTS GROUP LTDA
  60. ALFA ENTRETENIMENTO S.A.
  61. SELECT OPERATIONS LTDA
  62. B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA
  63. SAMPAMEO LTDA
  64. SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA
  65. SABIA ADMINISTRACAO LTDA
  66. A2FBR LTDA.
  67. BETBOOM LTDA
  68. TROPICALIZE BET LTDA
  69. TROPICALIZE BET LTDA
  70. APOSTA 1 LTDA
  71. JOGO PRINCIPAL LTDA
  72. SKILL ON NET LTDA
  73. WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A.
  74. AF TECNOLOGIA E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
  75. RR PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA
  76. GGR7 LAZER, PAGAMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
  77. STAKE BRAZIL LTDA
  78. FORTUNA DIVERSOES ELETRONICAS LTDA
  79. CAIXA LOTERIAS S.A
  80. FC ENTRETENIMENTO ESPORTIVO LTDA
  81. RESPONSA GAMMING BRASIL LIMITADA
  82. SPE UNICA BET LTDA
  83. LINDAU GAMING BRASIL S.A.
  84. MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA
  85. LAGUNA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
  86. ATLANTIS COMERCIO ELETRONICO E SOFTWARE HOUSE LTDA
  87. RT 216 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
  88. LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA
  89. ESTADOX LTDA
  90. VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.
  91. BINGO EM CASA LTDA
  92. WK NEGOCIOS E FINANCAS LTDA
  93. GISENYI ASSOCIATES CORP.
  94. LOGAME DO BRASIL LTDA
  95. SEVENX GAMING LTDA
  96. VL INTERMEDIACAO EM VENDAS ONLINE LTDA
  97. ZEROUMBET PLATAFORMA DIGITAL LTDA
  98. ELISA.BET CASA DE APOSTAS ESPORTIVAS E CASINO ONLINE LTDA
  99. BBET LTDA
  100. STAYMAN PARTICIPACOES S.A.
  101. BETBET SOLUCOES TECNOLOGICAS SA
  102. DEFY LTDA
  103. OLAVIR LTDA
  104. HILGARDO GAMING LTDA
  105. BRAND FORCE MASTERY LTDA
  106. SISTEMA LOTERICO DE PERNAMBUCO LTDA
  107. CASH FOR PAY LTDA
  108. ZBET LTDA
  109. PUSKAS BET ADMINISTRADORA DE APOSTAS ESPORTIVAS LTDA
  110. G2 NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
  111. AF TECNOLOGIA E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
  112. GSEMP COMERCIO E SERVICOS LTDA.
  113. BRX GAMING SA
  114. AMPLEXUS CORPORATION LTDA
  115. NEXUS INTERNATIONAL LTDA
  116. JBD COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA
  117. BOA SORTE PREMIOS LTDA
  118. WUDI PAY CORRESPONDENTE DE INSTITUICAO FINANCEIRA LTDA
  119. GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA ANGELOTTI 43075199818
  120. APOSTA 7 LTDA
  121. HYPE CRIATIVOS LTDA
  122. RCKT MARKETING LTDA
  123. TAILA POLIZEL MORELLI LTDA
  124. CMD CODE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
  125. JRX INVESTIMENTOS LTDA
  126. VVM INTERMEDIACAO LTDA
  127. ADMAIS COMUNICACAO E INFORMACAO LTDA53.125.604 LUIZ
  128. FELIPE CARDOZO RIBEIRO
  129. PK BANK LTDA
  130. 43.565.968 MATTHEUS SARAIVA PEREIRA
  131. B2X GROUP LTDA
  132. CACTO MARKETING LTDA
  133. MAIS SPORTS LTDA
  134. VITORIA MARKETING VIP LTDA
  135. LBJ TECNOLOGIA E INVOVACAO LTDA
  136. MFM EMPREENDIMENTOS LTDA
  137. ARKTON INTERNET LTDA
  138. MEGAPIX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA
  139. PODIUM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
  140. DIGITOPAY PAGAMENTOS LTDA
  141. CAIXA POP LTDA
  142. TRF ENTRETENIMENTO ESPORTIVO LTDA
  143. LEADER GAMING BRASIL LTDA
  144. H. R. MARTINS
  145. FONSECA BET LTDA
  146. 100ZINHO PROMO AUTO LTDA
  147. JG PLAY DIGITAL LTDA
  148. PAULO R LEMOS E CIA LTDA
  149. LUCKY SOFT LTDA
  150. CASA DE APOSTAS FORMOSA LTDA
  151. NITESCO LTDA
  152. LUCKY GAMES SOFT LTDA
  153. CASH PAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
  154. VARGAS TECNOLOGIA E VENDAS ONLINE LTDA
  155. LINKS INCORPORADORA LTDA
  156. LAS VEGAS ENTIDADE OPERADORA DE JOGOS E APOSTAS LTDA
  157. GOLDEN CAT PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO LTDA
  158. 35.026.991 TAIELY DIAS DE SOUZA
  159. A. G. GONZAGA
  160. CHEGA BET LTDA
  161. HALISSON MARRA DA SILVA 81036531104
  162. CC GROUP LTDA
  163. INTERNATIONAL GLOBAL SOLUTIONS GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
  164. J PRIORI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
  165. BRCROWN BET LTDA
  166. ORGANIZA SOFTWARE E PAGAMENTOS LTDA
  167. MINAS BET ESPORTES LTDA
  168. GL GAMING LTDA
  169. IN SETE ACELERADORA LTDA
  170. GP SOLUCOES EM IGAMING LTDA
  171. ZDP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
  172. MANGA BET GROUP JOGOS E APOSTAS LTDA
  173. HI-PLAY ENTERTAINMENT BRASIL S.A.
  174. BETTIGRE LTDA
  175. CONSULT TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA
  176. ONERWAY PAYMENT GETEWAY LTDA
  177. BRUNO LEONARDO GUILHERME
  178. SHOPRMS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
  179. CONNEX SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA
  180. AUGESOFT - INFORMATICA LTDA.
  181. BOM MIDIA LTDA
  182. TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

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