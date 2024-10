Bets regulamentadas no Brasil: confira a lista das empresas aprovadas pelo Ministério da Fazenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A lista com as empresas de apostas eletrônicas, mais conhecidas como bets, autorizadas a funcionar no Brasil já foi liberada pelo Ministério da Fazenda.

Estão listados os sites que solicitaram liberação para operar no país junto à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Empresas que não entraram com o pedido, terão as atividades suspensas a partir desta terça-feira (1º).

Quem tiver dinheiro em casas de aposta online terá até o dia 11 de outubro para resgatar. Nesta data, os endereços eletrônicos das empresas que não entraram com o pedido serão retirados do ar pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), e a suspensão será mantida até que as empresas peçam a liberação e tenham o pedido julgado.

Lista completa das bets que solicitaram autorização:

Cerca de 600 sites de apostas, no Brasil, vão sair do ar nos próximos dias. De acordo com o site do Sistema de Gestão de Apostas do Ministério da Fazenda (Sigap), o sistema registrou 162 pedidos de 158 empresas. E, somente nos últimos sete dias, 27 empresas fizeram pedidos.