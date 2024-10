Estudantes do 8º e 9º anos podem se inscrever na Olimpíada de Eficiência Energética 2024 até sexta-feira (4)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os estudantes de cada estado e do Distrito Federal, com melhor desempenho na competição, além da medalha, irão ganhar um notebook.

As inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) encerram nesta próxima sexta-feira (4).

A olímpiada é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em parceria com a Neoenergia Pernambuco e com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee).

Podem participar, estudantes do 8º e 9° anos do Ensino Fundamental das redes pública e particular de ensino. Os alunos de cada estado e do Distrito Federal, com melhor desempenho na competição, além da medalha, irão ganhar um notebook.

Segundo a Neoenergia, aqueles agraciados com medalhas de ouro, prata e bronze na ONEE estarão automaticamente classificados para a 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) do ano seguinte, sem a necessidade de participação na 1ª fase da ONC.

Haverá também uma disputa adicional entre os mais bem colocados de cada estado e do Distrito Federal, totalizando 27 competidores, para a escolha da campeã ou do campeão nacional, que receberá um prêmio adicional.

Inscrições

As inscrições serão até a sexta-feira (4) e podem ser feitas através do site oficial das olimpíadas, clicando aqui.

A superitendente do Programa de de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas, disse que a olimpíada ajuda na formação de alunos e professores.

"Somada aos projetos que desenvolvemos cotidianamente, a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética é um importante marco para a formação de professores e estudantes, replicadores do conhecimento junto à sociedade, sobre o consumo consciente de energia. Estamos muito felizes em saber que, após participamos como proponentes nas duas etapas do projeto piloto, a iniciativa agora será anual e abrangendo cada vez mais participantes de todos os estados brasileiros”, afirmou.

Formação para professores e alunos

O modelo da ONEE propõe a difusão dos conhecimentos sobre eficiência energética em todo o ambiente escolar, e não apenas entre as turmas que participarão da premiação.

Para isso, é prevista a formação de professores das escolas inscritas. Eles terão acesso ao conteúdo relacionado ao uso consciente da energia em formato de módulos.

O material oferecido pela olimpíada oferece abordagens de vasta contribuição para o processo de ensino-aprendizagem, além de despertar habilidades para intervenção junto aos alunos, principalmente quando se trata de conceitos sobre energia, fontes de energia e eficiência energética.

Os estudantes inscritos também terão acesso a um curso por módulos sobre as melhores práticas do uso de energia, que demonstrará como o uso eficiente da energia tem papel fundamental na sociedade.

Entre os assuntos incluídos na formação, estão: introdução à energia e suas transformações; fontes e matrizes energéticas; produção/geração de energia e consumo consciente; e ações de eficiência energética e combate ao desperdício.

Cronograma

Confira o cronograma, completo, abaixo.