Chega ao Brasil mais um voo com repatriados do Líbano

O quinto voo da Força Aérea Brasileira (FAB), parte da Operação “Raízes do Cedro”, chegou à Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, às 6h desta segunda-feira (14).

A bordo estavam 220 brasileiros repatriados, incluindo crianças e dois animais de estimação, resgatados do Líbano, país que sofre com os conflitos envolvendo Israel e o Hezbollah.

A comunidade brasileira no Líbano é composta por cerca de 20 mil pessoas, das quais aproximadamente 3 mil solicitaram repatriação, de acordo com informações do governo federal.

A “Operação Raízes do Cedro", coordenada pelo governo federal, já repatriou 1.105 brasileiros e seus familiares, além de 14 animais domésticos.

Apoio humanitário e logística

Imagem da chegada do quinto voo de repatriação de brasileiros e familiares à Base Aérea de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 14 de outubro - FAB / Divulgação

Além do resgate de brasileiros, os voos da FAB têm enviado ajuda humanitária ao Líbano. Até o momento, 43 toneladas de donativos, incluindo insumos hospitalares e cestas básicas, foram transportados para apoiar as vítimas dos conflitos.

A logística de repatriação, coordenada entre as equipes da FAB e do Itamaraty, é apoiada por créditos extraordinários de R$80 milhões liberados pelo governo federal para garantir o transporte e apoio humanitário nas regiões afetadas.