Avião bate em morro em meio a temporal no interior de São Paulo e os cinco ocupantes morrem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um avião de pequeno porte caiu na tarde de anteontem em uma área rural de Paraibuna, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, durante forte tempestade. A aeronave teria se chocado contra um morro e pegado fogo após o impacto, segundo o Corpo de Bombeiros.

A empresa aérea Abaeté Aviação confirmou que havia cinco colaboradores na aeronave e todos morreram: comandante, piloto, médica, enfermeiro e mecânico. As identidades não foram divulgadas.

O avião, de matrícula PT-MBU, caiu na Estrada da Fazenda Capela - Fazenda Caetê, em uma região de difícil acesso, entre os Sítios Carpir e Caetê, perto do município de Santa Branca. O chamado para o resgate foi feito às 18h46.

A aeronave havia saído de Florianópolis (SC), às 16h51, e seguia para Belo Horizonte (MG). "Segundo informações das autoridades locais, a aeronave foi encontrada sem sobreviventes. A empresa está acolhendo as famílias e oferecendo todo o suporte necessário neste momento de dor", diz nota da empresa.

INVESTIGAÇÃO

A causa da queda ainda é desconhecida e será investigada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB). O Embraer-121 Xingu que caiu em Paraibuna foi fabricado no Brasil em 1982 e incorporado à frota da Abaeté Táxi Aéreo em 2006. É um avião com oito assentos e capacidade para até seis passageiros, sendo o primeiro modelo pressurizado da Embraer.

A Abaeté Táxi Aéreo opera uma frota de aeronaves de vários modelos, como Cessna Caravan, EMB Carajá, EMB Xingu e Bandeirante. A empresa controla a Abaeté Linhas Aéreas, fundada em 1995, que opera voos regionais no Nordeste.

Segundo os registros, a documentação da aeronave estava regular. Sua Certidão de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) venceria em 25 de junho do ano que vem; e a situação de aeronavegabilidade era considerada "normal". Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa-IV, órgão regional do Cenipa, estiveram no local do acidente. A ação preliminar envolve a coleta e a confirmação de dados, verificação dos danos causados à aeronave, ou por ela, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação. "A conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", disse a FAB.

OUTROS ACIDENTES

Há menos de um ano - no dia 31 de dezembro -, um helicóptero modelo Robinson R44 caiu na mesma região, ocasionando a morte dos quatro ocupantes. O mais grave acidente aéreo em Paraibuna, no entanto, ocorreu há 62 anos, quando dois aviões se chocaram e explodiram sobre a cidade, matando os 26 ocupantes.