PM 'confunde' arma por celular e mata jovem negro, em Sergipe, após abordagem

Um jovem, identificado como Ithalo dos Santos Nascimento, de 25 anos, foi morto por um policial militar (PM), na noite da última segunda-feira (28), após uma abordagem policial.

Ele foi atingido na cabeça e morreu no local, um posto de combustível, no Bairro Coroa do Meio, na Zona Sul de Aracaju, capital do estado de Sergipe.

Segundo os policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) a vítima apresentou “comportamento suspeito”, mas após perícia no corpo, foi constatado que ele não estava armado.

Jovem é assassinado por PM

Ithalo dos Santos Nascimento era garçom em um bar em Aracaju e estava de folga. Segundo o G1, ele teria feito duas compras na loja de conveniência, quando saiu e foi baleado por um policial do Getam.

Após o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmar o óbito da vítima, a perícia identificou que o volume na cintura era um celular e alguns pedaços de plástico.

O nome do policial responsável pelo disparo não foi divulgado.

Ithalo trabalhava como garçom. Ele deixa a esposa, um filho, de um ano de idade, e um sentimento de revolta sobre a má conduta de abordagens policiais, especialmente para com a população negra do Brasil.

No Registro de Ocorrência Policial (ROP), os agentes informaram que estavam no posto abastecendo as motos, quando o jovem teria simulado que iria sacar uma arma e que foi em direção à guarnição.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública lamentou o episódio e diz ter determinado uma “investigação imediata” do caso.

O bar onde Ithalo trabalhava também lamentou a morte do funcionário.

Nota da Secretaria de Estado da Segurança Pública

As autoridades da Segurança Pública de Sergipe seguirão com as devidas apurações para elucidar todos os detalhes da ocorrência, reafirmando o compromisso com a transparência no processo investigativo, ao tempo em que frisam que lamentam toda e qualquer vida ceifada.

Nota do Bar Pé Sujo

NOTA DE PESAR - É com imensa tristeza que informamos o falecimento do nosso querido colaborador Ithalo Santos Nascimento.

Sua partida precoce e trágica deixa em todos nós uma profunda saudade e um vazio que será difícil de preencher. Ithalo não era apenas um colega; ele era um amigo, alguém com quem compartilhávamos momentos e que sempre nos oferecia seu sorriso generoso e dedicação.

Neste momento de dor, estendemos nosso mais sincero e profundo pesar aos familiares e amigos de Ithalo. Que encontrem conforto na lembrança de sua presença calorosa e nas memórias de amor e alegria que ele deixou. Que a paz e o consolo cheguem a todos nós que convivemos com ele e sentiremos eternamente sua ausência.

Aos colegas de trabalho, que tenhamos a força e o amparo uns dos outros para superar essa perda, honrando sua memória e seguindo com o legado de amizade e comprometimento que ele nos deixa.