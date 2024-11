Enade 2024: saiba como consultar local de prova

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os participantes inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2024 já podem verificar o local da prova, que será realizada no dia 24 de novembro.

Para isso, é necessário acessar o Cartão de Confirmação de inscrição, que fica disponível no Sistema Enade após o preenchimento do Questionário do Estudante, que também é feito no sistema da Exame.

Como acessar o cartão de confirmação



Aqueles que responderam o Questionário do Estudante, que é feito para traçar o perfil socioeconômico dos avaliados, já podem visualizar o cartão com as informações completas sobre a prova, como:

Local e horário do exame



Documentos obrigatórios no dia



Detalhes de atendimentos especializados, caso solicitados



Atenção: É obrigatório que o participante tenha concluído a pesquisa para poder visualizar o cartão de confirmação.

Sobre o Enade 2024

Nesta edição, o exame vai focar, exclusivamente, em cursos de licenciatura. O formato vai avaliar tanto o conhecimento teórico quanto a prática docente dos futuros professores. Essa novidade tem como objetivo gerar dados mais completos sobre a formação docente.

Quem deve participar



Para alunos dos cursos avaliados em 2024, a inscrição é obrigatória. O Enade ocorre em ciclos de três anos e é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O exame será aplicado em cursos de 17 áreas de conhecimento diferentes. A edição de 2024 vai avaliar licenciaturas das áreas de: