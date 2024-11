Janja diz 'Fuck you, Elon Musk' durante painel do G20 no Rio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A primeira-dama Janja Silva xingou o empresário Elon Musk durante um painel do G20 Social, um dos grupos que está no encontro do G20, no Rio

A primeira-dama Janja Silva aproveitou o evento do G 20 Social, neste sábado (16), no Rio de Janeiro, para dirigir xingamento ao empresário sul-africano Elon Musk. AS informações são do UOL. Janja disse 'Fuck you, Elon Musk'; mandando o empresário "se f*" em inglês.

O xingamento aconteceu durante painel que questionava e pedia a ampliação da participação de atores não governamentais nas atividades e nos processos decisórios do G20.

PROVOCAÇÃO DE MUSK

"Eles vão perder a próxima eleição", respondeu Musk em inglês. A mensagem foi publicada às 18h27 em sua conta no X, acompanhada de dois emoticons com sorrisos. Em outro tuíte, o empresário compartilhou o vídeo com a fala de Janja. Fala aconteceu quando Janja fazia crítica a fake news.

"Não é mais possível a gente viver nesse mundo digital de desinformação", disse a primeira-dama, que lembrou o impacto do problema na tragédia climática do Rio Grande do Sul e em outras situações.

Buzina de navio foi gancho para xingamento em inglês. Som interrompeu fala de Janja, que emendou no ato: "deve ser o Elon Musk". "Eu não tenho medo de você", disse ela em seguida — antes de xingar o sul-africano.

MUSK E TRUMP

Musk chefiará Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Ele foi indicado para vaga por Donald Trump, que foi eleito presidente dos EUA recentemente. O empresário é dono do X (antigo Twitter) — apontado hoje como um dos principais ambientes digitais de difusão de desinformação — e outras empresas de tecnologia e outras áreas.

Criação do G20 Social foi uma iniciativa de Lula (PT). O grupo foi anunciado pelo presidente brasileiro quando o Brasil assumiu simbolicamente a presidência do G20, há um ano.

Ao todo, G20 tem 13 grupos de engajamento. Além do G20 Social, há painéis voltados para sociedade civil, juventude, mulheres, trabalho, cidades e outros temas

TAXAÇÃO DE BILIONÁRIOS

Na quinta (14), Janja defendeu a taxação de bilionários como Musk. Segundo a primeira-dama, super-ricos devem "contribuir para o desenvolvimento do mundo". A fala se deu durante um debate que precedeu a agenda de atividades do G20.