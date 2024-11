CNH suspensa: saiba como se proteger de golpe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Golpistas estão se passando por canais de transmissão do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para aplicar golpes em pessoas com carteira de habilitação. A informação foi confirmada pelo órgão através de um alerta nas redes sociais.

A atuação dos bandidos consiste em enviar uma mensagens SMS, com uma ameaça de "notificação extrajudicial", falsa, acompanhada de um link para coletar dados pessoais e receber os pagamentos fraudulentos de supostas dívidas das vítimas.

Vários estados do Brasil



A atuação dos golpistas já foi registrada em vários estados do país, como Amazonas, Bahia, Ceará, Paraná, São Paulo, Pernambuco, entre outros, o que pode significar que a quadrilha atue em todo território nacional.

Golpe da CNH suspensa: como funciona e como se proteger

Mensagem do golpe. - Detran-RJ/X/Reprodução

Primeiro contato: golpistas enviam SMS sobre “cassação” ou “cancelamento” da CNH, incluindo um link para suposta regularização.



Site falso: o link leva a uma página que imita o portal Gov.br, mas a URL não é oficial.



Dados roubados: o site exige CPF e mostra informações reais, como nome completo e data de nascimento da vítima.



Pagamento falso: usuários são induzidos a pagar uma multa via Pix, com valores entre R$ 90 e R$ 170.



Prejuízo extra: além do dinheiro, golpistas capturam dados para novos golpes.

Em suas redes sociais, o Detran informou que a única comunicação para todos os tipos de irregularidades ou penalidades dos usuários é a Carta Registrada via Correios (AR). Veja o texto abaixo:

Pronunciamento do Detran



"O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco informa que a comunicação oficial do órgão para todos os tipos de irregularidades ou penalidades dos usuários é a Carta Registrada via Correios (AR), caso ninguém esteja presente no endereço para assinar, o cidadão é notificado via Edital (Diário Oficial). No momento, o DETRAN-PE não envia nenhum tipo de informação nem documento por Whatsapp. Além disso, o órgão não envia nenhum tipo de anexo via e-mail. Por e-mail, só são enviados avisos sobre agendamento e prazo de validade da CNH.

Em caso de infrações, caso o condutor seja cadastrado ao Sistema de Notificação Eletrônica, que está dentro do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, é enviado uma notificação para o celular do motorista cadastrado ou proprietário do veículo. As multas também são disponibilizadas no site do órgão, por meio da Consulta de Placa."