Barroso diverge de Toffoli e Fux sobre plataformas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O presidente do STF afirmou que concorda com as premissas dos votos dos colegas, mas chegou a conclusões diferentes sobre o tema em votação

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), disse ontem que não está de acordo com as propostas dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux e abriu divergência no julgamento sobre a responsabilização das plataformas e provedores de internet por publicações de usuários.

PRESIDENTE DO SUPREMO

O presidente do STF afirmou que concorda com as premissas dos votos dos colegas, mas chegou a conclusões diferentes. Ao contrário de Dias Toffoli e Luiz Fux, que defendem a punição ampla das plataformas, mesmo se não houver decisão judicial para a remoção de conteúdos, Barroso propõe exceções.

Ele defende, por exemplo, que nos casos de publicações contra a honra, como injúria, calúnia ou difamação, os conteúdos sejam apagados mediante ordem judicial.