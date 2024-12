Lula expressa solidariedade aos familiares de queda de avião no RS

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou sua solidariedade com os familiares das vítimas da queda de um avião em Gramado, no Rio Grande do Sul, neste domingo (22).

Ele disse que a Aeronáutica investigará o acidente e que o governo federal está à disposição do governo e autoridades locais.

"Minha solidariedade aos familiares das vítimas fatais da queda de um avião no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul. Espero que os feridos tenham uma rápida recuperação", escreveu o presidente em sua conta no X (antigo Twitter).

"A Aeronáutica investiga as causas do acidente e o governo federal está à disposição do governo do estado e autoridades locais para esclarecermos o mais breve possível", completou.

Aeronave

Uma aeronave de pequeno porte caiu no centro de Gramado por volta das 9h da manhã deste domingo, 22.

Mais cedo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, postou em sua conta no X que acompanha junto às forças de segurança as informações sobre a queda do avião. Ele disse que as informações iniciais são de não houve sobreviventes.

A aeronave tinha deixado Canela, cidade próxima de Gramado, rumo a Florianópolis, em Santa Catarina, com cerca de oito a dez passageiros.