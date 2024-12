Retrospectiva 2024: Enchentes no Rio Grande Sul assustaram o mundo e geraram corrente de ajuda de norte a sul

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Infelizmente, o ano de 2024 no Brasil foi marcado por diversas tragédias que impactaram profundamente a sociedade. Desde a queda de um avião em Vinhedo até enchentes devastadoras e incêndios florestais, muitas vidas foram perdidas e comunidades inteiras sofreram. Esses eventos ressaltam a necessidade urgente de medidas preventivas em relação à crise climática enfrentada mundialmente.

Queda do avião da Voepass em Vinhedo

Em 9 de agosto de 2024, um avião da Voepass, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo, caiu em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo, São Paulo. Não houve sobreviventes.

A aeronave, um ATR 72-500, havia decolado de Cascavel, Paraná, e estava a caminho do Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos. Imagens registradas por testemunhas mostram o avião em espiral antes de atingir o solo. As investigações iniciais sugerem que condições meteorológicas adversas, como formação de gelo, podem ter contribuído para o acidente.

Condenação histórica no caso Marielle Franco e Anderson Gomes

Em outubro de 2024, os ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz foram condenados a 78 e 59 anos de prisão, respectivamente, pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, ocorrido em 2018.

Condenação de Robinho

Em novembro de 2024, o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a decisão que determinou o cumprimento da pena do ex-jogador de futebol Robson de Souza, conhecido como Robinho, condenado a nove anos de prisão por estupro na Itália.

A decisão do STF reafirma a responsabilidade do ex-atleta perante a justiça brasileira, após a homologação da sentença italiana. Robinho está preso desde março de 2024, aguardando o cumprimento da pena no Brasil.

Incêndios florestais em São Paulo e Goiás

Em agosto de 2024, o estado de São Paulo enfrentou uma série de incêndios florestais que atingiram diversas regiões, especialmente o interior paulista. O aumento súbito nas ocorrências teve início em 22 de agosto, afetando vários pontos do interior paulista.

Simultaneamente, Goiás também registrou incêndios significativos, especialmente no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O fogo destruiu mais de 10 mil hectares dentro e fora do parque, levando ao fechamento temporário da área para visitação.

Inundações no Rio Grande do Sul

Em abril e maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou as piores enchentes de sua história, afetando cerca de 2,4 milhões de pessoas. As regiões Central, dos Vales, Serra e Metropolitana de Porto Alegre foram as mais impactadas, com mais de 442 mil moradores tendo que deixar suas residências.

As chuvas intensas causaram deslizamentos de terra, inundações e destruição de infraestrutura, resultando em bloqueios em estradas e quedas de barreiras. A Confederação Nacional de Municípios estimou que as enchentes causaram prejuízos de 4,6 bilhões de reais, principalmente no setor habitacional.

Temporais em Santa Catarina

Em setembro de 2024, Santa Catarina enfrentou um período de chuvas intensas e tempestades com vendavais, colocando o estado em alerta. O mês foi marcado por chuva abaixo da média e tempestades com vendavais, resultando em danos significativos em diversas regiões.

As condições climáticas adversas causaram alagamentos, quedas de árvores e danos a residências e infraestrutura. A Defesa Civil estadual emitiu alertas e orientações para a população, visando minimizar os impactos dos temporais.

Ponte que liga Tocantins ao Maranhão desaba

Em 22 de dezembro de 2024, a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os estados do Maranhão e Tocantins, desabou sobre o rio Tocantins. O incidente resultou em pelo menos uma fatalidade e um vazamento de ácido sulfúrico no rio.

O colapso da ponte, que fazia parte da BR-226, foi registrado em vídeo por um vereador local, destacando a deterioração da estrutura. O acidente causou a queda de veículos, incluindo carretas e motos, no rio de 50 metros de profundidade.

Tremor de terra entre Amazônia e Acre

Em outubro de 2024, a cidade de Tarauacá, no interior do Acre, registrou dois dias consecutivos de tremores de terra seguidos de estrondos, assustando os moradores. O primeiro tremor ocorreu em 1º de outubro, seguido por outro no dia 2.

Os abalos sísmicos foram sentidos por volta das 4h20 da madrugada, mas não houve registros de danos materiais ou vítimas. O Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis-UFRN) confirmou os eventos, que foram acompanhados por fortes estrondos, semelhantes ao impacto