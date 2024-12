Réveillon em Copacabana e em São Paulo: veja programação para receber 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em Copacabana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, está tudo pronto para a realização dos shows e queima de fogos para a entrada de 2025. A expectativa é receber 2,5 milhões de pessoas, entre cariocas e turistas, no segundo maior evento da cidade, ficando atrás apenas do Carnaval.

O palco principal, na Praia de Copacabana, em frente ao Hotel Belmond Copacabana Palace, promete ter grande concentração de público para assistir aos shows dos cantores Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta.

O presidente da Riotur, Patrick Corrêa, destacou que a projeção é superar os R$ 42 milhões arrecadados em Imposto Sobre Serviços (ISS) do turismo e eventos no decorrer de 2024, que “representaram um crescimento de 66,3% em comparação com 2022 e mais do que o dobro dos números pré-pandemia, em 2019".

Pelos cálculos da segunda edição do estudo Réveillon em Dados, cerca de 50 mil empregos devem ser gerados, direta ou indiretamente, pela festa de Réveillon.

“Com a economia aquecida, o carioca tem mais oportunidades e melhor renda. Tivemos um 2024 especial, com grandes shows e eventos, e vamos iniciar um novo ano também promissor”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico em exercício, Thiago Dias, em nota divulgada pela prefeitura.

A maior parte dos turistas estrangeiros vem da Argentina, tendo na sequência o Chile e os Estados Unidos. Entre os estados do Brasil, São Paulo e Minas Gerais lideram o ranking.

De acordo com o estudo, pesquisas anteriores indicaram a satisfação dos turistas que visitam o Rio. “Um total de 83% das pessoas que responderam ao questionário deram notas de 8 ou mais para a cidade. Para 84% das pessoas, a sensação de segurança é positiva (ótima ou bom); e a avaliação é positiva sobre os shows (90%) e queima de fogos (83%)”, informou a prefeitura.

Operação

O esquema operacional da prefeitura para realização da festa de Ano Novo envolve 11 órgãos e 8,4 mil servidores. Somente a COMLURB, responsável pela limpeza urbana, aproximadamente 60% dos funcionários irão trabalhar. O planejamento inclui ainda mais de 7 mil veículos e equipamentos municipais.

RÉVEILLON EM SÃO PAULO

A festa de Réveillon da Avenida Paulista começará às 16h30 desta terça-feira (31), com apresentações musicais que vão até o dia 1º de janeiro. A Escola de Samba Mocidade Alegre, campeã do Carnaval 2024, sobe ao palco para a última apresentação da festa da virada, às 4h45. O evento é gratuito.

A dupla Brenno & Matheus, do hit “Descer Pra BC”, abrirá o evento. A contagem regressiva será feita pelos sertanejos Bruno e Marrone. Com 32 metros de largura e 22 de altura, o palco está localizado entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra. Para conforto visual e maior participação do público, telões estarão distribuídos ao longo da avenida.

Roberta Miranda, Gloria Groove, MC Livinho, Junior Lima, Thales Roberto e Renascer Praise também vão se apresentar. Os intervalos dos shows terão apresentação de MCs e DJs. Os mestres de cerimônia da festa serão a bailarina Ivi Mesquita e o funkeiro Bio G3.

A população terá ônibus gratuitos para participar da festa - projeto Domingão Tarifa Zero - ativado aos domingos, Natal, Réveillon e aniversário da cidade. A prefeitura da capital paulista afirmou que a expectativa de público para este ano é grande, já que na virada para 2024 cerca de 2 milhões participaram do evento.

“Depois do sucesso no Réveillon passado, o palco da virada do ano na Avenida Paulista terá novamente uma cenografia especial. Saem as imagens dos prédios históricos e modernos usadas na passagem para 2024 e entra a temática da literatura: livros com frases alusivas à capital enfeitarão a festa”.

Segundo a prefeitura, o evento atrai principalmente moradores da cidade, mas também recebe turistas do interior paulista e de outros estados. Em média, cada turista gasta R$ 1.765 na cidade, calcula o município.

Programação do evento:

16h30: Brenno e Matheus

17h40: Renascer Praise e Thalles Roberto

19h20: Júnior Lima

20h55: Gloria Groove

23h15: Bruno e Marrone

1h40: MC Livinho

3h45: Roberta Miranda

4h45: Escola de Samba Mocidade Alegre

Intervalos: DJ Vivian Marques e DJ Gugu Reis

