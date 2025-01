Concurso do Ibama: edital é divulgado nesta sexta (24) com mais de 400 vagas; saiba como acessar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os cargos disponíveis exigem nível superior em qualquer área e têm oportunidades distribuídas por todo o País. As inscrições começam no fim de janeiro

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) anunciou seu novo concurso público para 2025.

São 460 vagas disponíveis para cargos que exigem nível superior completo, com remuneração inicial que chega a R$ 9.994,60.

O concurso está sendo organizado pelo Cebraspe e abrange tem oportunidades em todo o território nacional.

O cargo de analista ambiental é destaque com 330 vagas distribuídas entre:

Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental (318 vagas).



Manejo, Conservação e Reabilitação da Fauna Silvestre (12 vagas).

Já o cargo de analista administrativo, com 130 vagas, tem foco em áreas como gestão de pessoas, orçamento e planejamento.

Quem pode participar?

O concurso exige formação superior em qualquer área para ambos os cargos. Não é necessário comprovar experiência prévia, mas o edital informa que haverá pontuação adicional na avaliação de títulos, como pós-graduação, mestrado ou doutorado.

Além disso, o edital contempla reserva de vagas para candidatos negros (20%) e pessoas com deficiência (5%).

Inscrições e processo seletivo

As inscrições serão realizadas no site do Cebraspe entre os dias 30 de janeiro e 18 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 95, mas há isenção para candidatos que atendam aos critérios, como membros de famílias de baixa renda ou doadores de medula óssea.

A seleção terá três etapas principais:

Provas objetivas: aplicadas no dia 6 de abril, essas provas consistem em 120 itens de múltipla escolha no formato Certo ou Errado. Os conteúdos estão divididos em Conhecimentos Básicos (como Língua Portuguesa e Direito Administrativo) e Conhecimentos Específicos voltados às funções do cargo;

aplicadas no dia 6 de abril, essas provas consistem em 120 itens de múltipla escolha no formato Certo ou Errado. Os conteúdos estão divididos em Conhecimentos Básicos (como Língua Portuguesa e Direito Administrativo) e Conhecimentos Específicos voltados às funções do cargo; Prova discursiva: no mesmo dia, os candidatos deverão redigir um texto de até 30 linhas sobre um tema relacionado à área de atuação;

Avaliação de títulos: candidatos com pós-graduação, mestrado ou doutorado poderão somar pontos extras.

As provas serão realizadas em todas as capitais do País e no Distrito Federal. A homologação do resultado final está prevista para o dia 7 de maio.

Remuneração e benefícios

Os analistas aprovados terão remuneração inicial de R$ 9.994,60, composta pelo vencimento básico, gratificação de desempenho (GDAEM) e o auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000.

Há possibilidade de progressão na carreira e ganhos adicionais para aqueles que comprovarem títulos acadêmicos.

Distribuição de vagas

Analista administrativo:

Acre (AC): 3 vagas;



Alagoas (AL): 2 vagas;



Amapá (AP): 3 vagas;



Amazonas (AM): 4 vagas;



Bahia (BA): 2 vagas;



Ceará (CE): 2 vagas;



Distrito Federal (DF): 49 vagas;



Espírito Santo (ES): 3 vagas;



Goiás (GO): 3 vagas;



Maranhão (MA): 3 vagas;



Mato Grosso (MT): 3 vagas;



Mato Grosso do Sul (MS): 3 vagas;



Minas Gerais (MG): 3 vagas;



Pará (PA): 3 vagas;



Paraíba (PB): 2 vagas;



Paraná (PR): 4 vagas;



Pernambuco (PE): 3 vagas;



Piauí (PI): 2 vagas;



Rio de Janeiro (RJ): 4 vagas;



Rio Grande do Norte (RN): 3 vagas;



Rio Grande do Sul (RS): 4 vagas;



Rondônia (RO): 4 vagas;



Roraima (RR): 4 vagas;



Santa Catarina (SC): 3 vagas;



São Paulo (SP): 5 vagas;



Sergipe (SE): 3 vagas;



Tocantins (TO): 3 vagas.

Analista ambiental de proteção e conservação:

Acre (AC): 14 vagas;



Alagoas (AL): 1 vaga;



Amapá (AP): 12 vagas;



Amazonas (AM): 27 vagas;



Ceará (CE): 2 vagas;



Distrito Federal (DF): 123 vagas;



Goiás (GO): 1 vaga;



Maranhão (MA): 15 vagas;



Mato Grosso (MT): 18 vagas;



Mato Grosso do Sul (MS): 5 vagas;



Pará (PA): 26 vagas;



Paraíba (PB): 1 vaga;



Paraná (PR): 1 vaga;



Pernambuco (PE): 2 vagas;



Piauí (PI): 3 vagas;



Rio de Janeiro (RJ): 12 vagas;



Rio Grande do Norte (RN): 2 vagas;



Rio Grande do Sul (RS): 3 vagas;



Rondônia (RO): 17 vagas;



Roraima (RR): 17 vagas;



Santa Catarina (SC): 1 vaga;



Sergipe (SE): 2 vagas;



Tocantins (TO): 13 vagas.

Analista ambiental de manejo e reabilitação: