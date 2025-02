Uma pessoa morre e outras cinco ficam feridas após o teto de uma igreja desabar no Centro Histórico de Salvador

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A "Igreja de Ouro" apresentava problemas estruturais desde 2023 e as vítimas foram atendidas por equipes do Samu e bombeiros na tarde de hoje (5)

Na tarde desta quata-feira (5), uma turista de 26 anos morreu e cinco pessoas ficaram feridas após parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, a "Igreja de Ouro", desabar no Centro Histórico de Salvador.

De acordo com a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), a turista foi identificada como Giulia Panchoni Righetto, de São Paulo e estava viajando com o namorado e um casal de amigos.

Desabamento

No momento do desabamento, cerca de 14h30, ela estava na igreja com a amiga, que sofreu um corte na testa e foi llevada ao hospital. Os namorados de Giulia e da amiga estavam em uma área mais afastada da igreja.

O espaço onde os fiéis permaneciam durante as missas ficou coberto por destroços, principalmente a madeira que revestia o telhado. "Todo o espaço central da igreja cedeu. Possivelmente, alguma parte dessa cobertura se rompeu e, com o peso desse espaço superior do teto, a madeira veio abaixo com o sobrepeso", afirmou Sósthenes Macedo, coordenador da Defesa Civil de Salvador.

Com exceção da turista, que faleceu, uma pessoa foi atendida pelo Samu e e outras quatro pelos bombeiros, todas com ferimentos leves.

Os profissionais do Departamento de Polícia Técnica (DPT) retiraram o corpo de Giulia por volta das 16h50, encaminhando-o para necropsia no Instituto Médico Legal de Salvador.

A área do acidente foi isolada por policiais militares logo após o ocorrido e a igreja foi interditada pela Defesa Civil. O local deve passar por perícia e o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Imagem de "Igreja de Ouro" - Fábio Marconi/Divulgação PMS

Igreja de Ouro

A igreja foi erguida entre os séculos 17 e 18, e conta com azulejos portugueses, que reproduzem o nascimento de São Francisco. A "Igreja de Ouro" apresentava problemas estruturais desde 2023.

Considerada uma das maiores expressões do barroco no Brasil, com detalhes em madeiras e bastante ouro, a igreja é uma das "Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo", além de ser tombada pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).