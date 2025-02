Onda de calor deve atingir áreas do Nordeste e Sudeste nos próximos dias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O fenômeno, que já afeta o Rio Grande do Sul desde a semana passada, pode causar temperaturas de mais 40 °C em outras regiões do Brasil

Uma onda de calor deve atingir áreas da região Nordeste e Sudeste do país nos próximos dias, de acordo com a empresa de meteorologia Climatempo. Desde a semana passada, o fenômeno já afeta a região Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, com temperaturas de mais de 40º.

A previsão é de que a onda de calor nas outras regiões se estabeleça no período entre 12 a 18 de fevereiro, segundo a Climatempo. Áreas entre o Vale do Paraíba, em São Paulo, e o Leste do Piauí e o interior do Pernambuco podem ter médias de temperatura entre 5° e 7° acima do esperado para o mês.

As temperaturas podem superar os 40 °C no sertão nordestino, entre Bahia, Pernambuco e Piauí, no Vale do São Francisco e no oeste baiano, no noroeste de Minas Gerais e em áreas do Estado do Rio de Janeiro.

Alerta no Rio Grande do Sul

A onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul desde a última semana deve permanecer até a noite desta segunda-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta vermelho de grande perigo para o estado na quarta-feira, 5.

Na terça-feira, 4, o município de Quaraí, que faz fronteira com o Uruguai, atingiu a temperatura de 43,8°C, a maior já registrada no Rio Grande do Sul, desde o início do século XX, e também a maior deste ano registrada no país, segundo a Climatempo.

