Setor Portuário brasileiro bate recordes com crescimento na movimentação de contêineres

Em 2024, a movimentação portuária brasileira atingiu 1,32 bilhão de toneladas de carga, marcando um novo recorde nos portos. O volume de carga movimentada obteve resultados históricos, refletindo até mesmo na balança comercial, que obteve o segundo melhor resultado de sua história em 2024. Os dados são do levantamento de dados aquaviários da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), divulgados nesta semana.

PRINCIPAIS PRODUTOS

Entre as principais mercadorias (em peso líquido) estão os compostos orgânicos e inorgânicos (pedras, ácidos, água, sais minerais), que lideram com quase 8 milhões de toneladas, representando um crescimento impressionante de 37,08%. Já o transporte de carnes e miudezas comestíveis vêm em seguida, com aumento de 9,57%, que reflete crescente demanda por produtos alimentícios.

O transporte de carga em contêineres é essencial para o escoamento de mercadorias nos portos, tanto para exportação quanto para importação. O bom desempenho do setor portuário nos últimos anos tem impactado positivamente a balança comercial brasileira, considerando que 95% de toda a exportação do país passa pelos portos.

MODERNIZAÇÃO LOGÍSTICA



Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, esses números refletem a modernização da logística portuária e a crescente demanda pelo comércio marítimo. “Esse crescimento demonstra a recuperação do setor e a crescente demanda pelo transporte marítimo como um dos principais motores do desenvolvimento econômico do Brasil”, destacou.

Importante destacar que o transporte de contêineres permite a otimização do tempo e a redução dos custos operacionais, possibilitando a realização de mais viagens em menos tempo. Além disso, trata-se de uma opção vantajosa para o transporte de grandes volumes de mercadorias.

Entre os portos públicos brasileiros com maior crescimento percentual, destaca-se o Porto de Salvador (BA), com crescimento de 41,18% na movimentação, atingindo 6,6 milhões de toneladas, seguido do Porto de Itaguaí (RJ), com aumento de 8,78%, Porto de Santos (SP), com um crescimento de 2,05%, movimentando 138,69 milhões de toneladas e Porto de Paranaguá (PR), com crescimento de 1,65%.