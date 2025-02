Por determinação de Lula, INSS antecipa pagamento de aposentados e pensionistas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A medida acontece devido ao feriado do Carnaval, que esse ano acontece nos primeiros dias do mês de Março, evitando que ocorram atrasos nos pagamentos

Por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai antecipar o pagamento de aposentados e pensionistas, em razão do Carnaval 2025. De acordo com o órgão, cerca de 15 milhões de pessoas serão diretamente beneficiadas com a medida.

Em nota à imprensa, o INSS informou que os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo órgão que receberiam os pagamentos nos dias 10, 11 e 12 de março terão o crédito do benefício antecipado para os dias 6 e 7 do mesmo mês.

Segundo o INSS, os primeiros pagamentos, referentes a quem recebe até um salário mínimo, tiveram início em 24 de fevereiro. Com essa medida, todos os 40,6 milhões de beneficiários do INSS receberão os pagamentos até a primeira semana de março.

Os beneficiários que recebem normalmente nos dias 10 e 11, estarão com pagamentos antecipados no dia 6. Para aqueles que recebem no do dia 12, o benefício estará disponível no dia 7 de março, próxima sexta-feira.

Tabela de pagamento INSS

Até um salário mínimo

Cartão final 1 - pagamento em 24/2



Cartão final 2 - pagamento em 25/2



Cartão final 3 - pagamento em 26/2



Cartão final 4 - pagamento em 27/2



Cartão final 5 - pagamento em 28/2



Cartão final 6 - pagamento em 6/3



Cartão final 7 - pagamento em 7/3



Cartão final 8 - pagamento em 10/3



Cartão final 9 - pagamento em 11/3



Cartão final 0 - pagamento em 12/3

Mais de um salário mínimo

Cartão final 1 e 6 - pagamento em 6/3



Cartão final 2 e 7 - pagamento em 7/3



Cartão final 3 e 8 - pagamento em 10/3



Cartão final 4 e 9 - pagamento em 11/3



Cartão final 5 e 0 - pagamento em 12/3

Mais informações sobre Benefícios do INSS podem ser consultadas através do aplicativo "Meu INSS" ou no site oficial meu.inss.gov.br. Também é possível entrar em contato com a central 135, com atendimento das 7h às 22h, de segunda à sábado.